Thách thức dư luận, một TikToker tự xưng bán 'kem trộn miền Tây bài bản', trộn kem 'như cám heo', ngạc nhiên là có đến nửa triệu người 'thích'

Khi được cư dân mạng chất vấn "kem trộn dùng rất hiệu quả nhưng càng về sau sẽ phản tác dụng, hại da", hot girl kem trộn miền Tây đáp trả thẳng thừng "chị xài 10 năm rồi, cám ơn em" như muốn thách thức dư luận.

Mỗi khi chủ đề kem trộn được chị em phụ nữ mang ra bàn tán thì ai nấy cũng e dè vì chất lượng của chúng. Kem trộn làm tại gia càng có nhiều tác hại khi chúng sẽ ăn mòn tế bào da theo thời gian và còn để lại những di chứng khủng khiếp về sau như mụn ẩn và tàn nhang khắp mặt. Rất nhiều người kinh doanh kem trộn đã bị "sờ gáy" và xử phạt, tuy nhiên số khác lại mọc lên và ngang nghiêng livestream, quay clip thách thức dư luận. Đáng nói họ còn gây chú ý với quá trình chế biến chẳng giống ai để thu hút người xem và khách hàng.

Một tài khoản có tên “N. kem trộn miền Tây” vô tư khoe cảnh trút từng túi nguyên liệu vào chiếc thau sau đó khuấy đảo liên tục để cho ra mẻ kem mới. Cô còn chú thích thêm: “Kem trộn qua bài bản nó sẽ khác với lũ kem trộn học lỏm trên thị trường". Những bao ni lông nguyên liệu không rõ nguồn gốc được trút vào chiếc thau to tướng - Ảnh: Chụp từ clip Theo lời chia sẻ của bà chủ tên N. thì trước khi học làm kem trộn cô bị khá nhiều người phàn nàn về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên sau khi học được bí quyết làm kem trộn thì chỉ cần cho nguyên liệu vào thau trộn đều lên là ra thành phẩm, không cần ngồi nạo từng hũ kem nhỏ khá mất thời gian.

Chiếc xẻng 'thần thánh' được bà chủ dùng xào kem - Ảnh: Chụp từ clip Sau khi chế biến thau kem trộn sẽ được chiết ra từng hủ nhỏ bán cho khách hàng - Ảnh: Chụp từ clip Để sản xuất ra một loại kem dưỡng da chất lượng, các nhà khoa học cần phải nghiên cứu trong một quá trình dài và có chứng chỉ y tế rõ ràng. Việc tự tiện trộn các loại hóa chất chưa rõ nguồn gốc rồi chia sẻ lên mạng công thức kem trộn và tự phong là kem "chất lượng uy tín" thì vô cùng phản khoa học. Không chỉ 1 clip, tài khoản này đăng rất nhiều clip trên TikTok chia sẻ bán kem trộn. Có đến nửa triệu người 'thích' các video này Thậm chí bà chủ còn thách thức dư luận 'Chị xài 10 năm rồi em' Cư dân mạng khá bức xúc, thậm chí có tài khoản còn mong công an nên kiểm tra những người bán kem trộn để không ảnh hưởng đến người tiêu dùng - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người rùng mình vì tưởng đang xem trộn cám lợn - Ảnh: Chụp màn hình Chưa biết thực hư đoạn clip ra sao, và những lọ kem trộn thương hiệu miền Tây này có được "chốt đơn" và đưa ra thị trường không, nhưng trước hết, người tiêu dùng cần bảo vệ bản thân, tránh mua các sản phẩm kem không rõ nguồn gốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thach-thuc-du-luan-mot-tiktoker-tu-xung-ban-kem-tron-mien-tay-bai-ban-tron-kem-nhu-cam-heo-ngac-nhien-la-co-den-nua-trieu-nguoi-thich-409424.html