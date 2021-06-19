Thách thức dư luận, một TikToker tự xưng bán 'kem trộn miền Tây bài bản', trộn kem 'như cám heo', ngạc nhiên là có đến nửa triệu người 'thích'

Khi được cư dân mạng chất vấn "kem trộn dùng rất hiệu quả nhưng càng về sau sẽ phản tác dụng, hại da", hot girl kem trộn miền Tây đáp trả thẳng thừng "chị xài 10 năm rồi, cám ơn em" như muốn thách thức dư luận.
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Mỗi khi chủ đề kem trộn được chị em phụ nữ mang ra bàn tán thì ai nấy cũng e dè vì chất lượng của chúng. Kem trộn làm tại gia càng có nhiều tác hại khi chúng sẽ ăn mòn tế bào da theo thời gian và còn để lại những di chứng khủng khiếp về sau như mụn ẩn và tàn nhang khắp mặt.
Rất nhiều người kinh doanh kem trộn đã bị "sờ gáy" và xử phạt, tuy nhiên số khác lại mọc lên và ngang nghiêng livestream, quay clip thách thức dư luận. Đáng nói họ còn gây chú ý với quá trình chế biến chẳng giống ai để thu hút người xem và khách hàng.
Một tài khoản có tên “N. kem trộn miền Tây” vô tư khoe cảnh trút từng túi nguyên liệu vào chiếc thau sau đó khuấy đảo liên tục để cho ra mẻ kem mới. Cô còn chú thích thêm: “Kem trộn qua bài bản nó sẽ khác với lũ kem trộn học lỏm trên thị trường".
Theo lời chia sẻ của bà chủ tên N. thì trước khi học làm kem trộn cô bị khá nhiều người phàn nàn về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên sau khi học được bí quyết làm kem trộn thì chỉ cần cho nguyên liệu vào thau trộn đều lên là ra thành phẩm, không cần ngồi nạo từng hũ kem nhỏ khá mất thời gian.
Để sản xuất ra một loại kem dưỡng da chất lượng, các nhà khoa học cần phải nghiên cứu trong một quá trình dài và có chứng chỉ y tế rõ ràng. Việc tự tiện trộn các loại hóa chất chưa rõ nguồn gốc rồi chia sẻ lên mạng công thức kem trộn và tự phong là kem "chất lượng uy tín" thì vô cùng phản khoa học.
Chưa biết thực hư đoạn clip ra sao, và những lọ kem trộn thương hiệu miền Tây này có được "chốt đơn" và đưa ra thị trường không, nhưng trước hết, người tiêu dùng cần bảo vệ bản thân, tránh mua các sản phẩm kem không rõ nguồn gốc.