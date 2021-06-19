Sốc: Vải thiều bán chợ Việt Nam vài chục ngàn cả 'bó', sang Nhật Bản 12 trái/1 triệu, khi ăn phải 'cắt nhỏ từng thớ'

Mới đây, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT LeGroup - đã dẫn lại thông tin từ Tin tức Bắc Giang, ghi lại trải nghiệm vải thiều Lục Ngạn của một người dân đang sống tại Nhật Bản. Theo đó, một người dân từng sinh sống tại Nhật Bản chia sẻ: "Trước mắt tôi là siêu phẩm vải thiều Lục Ngạn - thức quà quen thuộc của người Việt và là đỉnh cao ẩm thực mà người Nhật phải đắn đo lắm mới dám mua".

Người trải nghiệm sau khi ăn vải thiều Lục Ngạn chia sẻ thêm: "Với vẻ ngoài căng mọng, vị ngọt sắc lẹm kèm chút chua chua dịu nhẹ, vải thiều Việt Nam nay đã thành món ăn xa xỉ đối với cư dân Nhật Bản, theo thống kê cho biết với một hộp như ảnh mua về nếu không phải thắp hương thì người dân Nhật cần mất 10 - 20 ngày mới có thể ăn hết được. Khi ăn cũng phải lấy dao xắt nhỏ thớ vải rồi hít hà, nâng niu, đủ mọi thủ tục rồi mới dám thưởng thức. Trái với cảnh buộc túm lại từng cành, bó thành bó tròn như ở Việt Nam, box vải là sự tụ tập của 12 anh em vải chín căng mọng dày cộm đầy nước thơm lừng, phủ bên dưới là vải lót màu vàng tạo cảm giác hoàng gia nhưng không kém phần thân thiện vì bây giờ màu vàng ai cũng được dùng rồi chứ không như xưa chỉ vua chúa mới được xài".