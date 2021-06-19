Sốc: Vải thiều bán chợ Việt Nam vài chục ngàn cả 'bó', sang Nhật Bản 12 trái/1 triệu, khi ăn phải 'cắt nhỏ từng thớ'

Xã hội 19/06/2021 10:59

Những quả vải thiều Lục Ngạn được đóng gói đẹp mắt với giá bán 1 triệu đồng 12 trái đang khiến cư dân mạng quan tâm.

Mới đây, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT LeGroup - đã dẫn lại thông tin từ Tin tức Bắc Giang, ghi lại trải nghiệm vải thiều Lục Ngạn của một người dân đang sống tại Nhật Bản. Theo đó, một người dân từng sinh sống tại Nhật Bản chia sẻ: "Trước mắt tôi là siêu phẩm vải thiều Lục Ngạn - thức quà quen thuộc của người Việt và là đỉnh cao ẩm thực mà người Nhật phải đắn đo lắm mới dám mua".

Người trải nghiệm sau khi ăn vải thiều Lục Ngạn chia sẻ thêm: "Với vẻ ngoài căng mọng, vị ngọt sắc lẹm kèm chút chua chua dịu nhẹ, vải thiều Việt Nam nay đã thành món ăn xa xỉ đối với cư dân Nhật Bản, theo thống kê cho biết với một hộp như ảnh mua về nếu không phải thắp hương thì người dân Nhật cần mất 10 - 20 ngày mới có thể ăn hết được. Khi ăn cũng phải lấy dao xắt nhỏ thớ vải rồi hít hà, nâng niu, đủ mọi thủ tục rồi mới dám thưởng thức. Trái với cảnh buộc túm lại từng cành, bó thành bó tròn như ở Việt Nam, box vải là sự tụ tập của 12 anh em vải chín căng mọng dày cộm đầy nước thơm lừng, phủ bên dưới là vải lót màu vàng tạo cảm giác hoàng gia nhưng không kém phần thân thiện vì bây giờ màu vàng ai cũng được dùng rồi chứ không như xưa chỉ vua chúa mới được xài". 

vai thieu luc ngan
12 trái vải thiều Lục Ngạn được đóng gói siêu sang bán với giá 1 triệu đồng tại Nhật Bản - Ảnh: FB

Theo như lời kể thì một hộp bao gồm 12 quả vải như trên có giá bán 1 triệu đồng tại Nhật  Bản. Nhiều người đã so sánh giá vải tại các chợ Việt Nam chỉ khoảng vài chục ngàn (như tại TP.HCM hiện nay khoảng 30-40 ngàn đồng/kg) với giá bán tại Nhật và đưa ra nhiều ý kiến.

Sốc: Vải thiều bán chợ Việt Nam vài chục ngàn cả 'bó', sang Nhật Bản 12 trái/1 triệu, khi ăn phải 'cắt nhỏ từng thớ' - Ảnh 2
Vải thiều vào mùa được bày bán khắp các chợ, ở TP.HCM giá hiện tại dao động từ 30 - 40 ngàn đồng/kg - Ảnh: Internet

VnEconomy từng dẫn lời ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho biết rằng vải thiều tươi Việt Nam lần đầu thâm nhập vào thị trường Nhật Bản năm 2020, được bán tại siêu thị AEON với mức giá khoảng 500.000 đồng/kg - một mức giá rất cao nếu so với mức giá vài chục nghìn đồng/kg vải bán ở thị trường trong nước.

Năm 2019, mô hình bán quả vải đóng hộp siêu sang được triển khai tại Lục Ngạn - Bắc Giang với quy hô trồng 20 ha. Các vườn vải tham gia mô hình trên đều có nhật ký chăm sóc điện tử và camera giám sát. 

Vào năm 2019 doanh nghiệp cùng nông dân đã sản xuất ra khoảng 500 hộp để bán cho khách hàng phân khúc cao cấp trong nước và vô cùng đắt hàng.

vai thieu luc ngan 2

vai thieu luc ngan 3
Nhiều cư dân mạng khá thích thú với thông tin  trên và thi nhau đưa ra nhiều ý kiến, trải nghiệm - Ảnh: Chụp màn hình 

Trên nhiều diễn đàn cư dân mạng đã rất thích thú và chia sẻ rằng: “Thật tuyệt vời! Người trồng vải rất vất vả đó ạ”, “Xin trân trọng giới thiệu: Vải thiều Lục Ngạn 12 Pro Max”, “Quá sáng tạo và nâng tầm sản phẩm quê nhà”, "Quả Lệ Chi dành cho Dương Quý Phi thời xưa ăn đây mà", "Em sang Nhật toàn được ăn vải thiều Việt Nam trong khách sạn 5 sao"...

Con trai cưng làm ‘xe hoa’ kết bằng vải thiều cho bố mẹ hẹn hò, hội chị em nườm nượp đăng kí làm con dâu

Con trai cưng làm ‘xe hoa’ kết bằng vải thiều cho bố mẹ hẹn hò, hội chị em nườm nượp đăng kí làm con dâu

Chiếc "xe hoa" được trang trí theo phong cách độc lạ thu hút rất lớn sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   vải thiều vải thiều bán tại Nhật vải thiều 12 trái giá 1 triệu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1