Sốc: Vải thiều bán chợ Việt Nam vài chục ngàn cả 'bó', sang Nhật Bản 12 trái/1 triệu, khi ăn phải 'cắt nhỏ từng thớ'

Những quả vải thiều Lục Ngạn được đóng gói đẹp mắt với giá bán 1 triệu đồng 12 trái đang khiến cư dân mạng quan tâm.
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Mới đây, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT LeGroup - đã dẫn lại thông tin từ Tin tức Bắc Giang, ghi lại trải nghiệm vải thiều Lục Ngạn của một người dân đang sống tại Nhật Bản. Theo đó, một người dân từng sinh sống tại Nhật Bản chia sẻ: "Trước mắt tôi là siêu phẩm vải thiều Lục Ngạn - thức quà quen thuộc của người Việt và là đỉnh cao ẩm thực mà người Nhật phải đắn đo lắm mới dám mua".
Người trải nghiệm sau khi ăn vải thiều Lục Ngạn chia sẻ thêm: "Với vẻ ngoài căng mọng, vị ngọt sắc lẹm kèm chút chua chua dịu nhẹ, vải thiều Việt Nam nay đã thành món ăn xa xỉ đối với cư dân Nhật Bản, theo thống kê cho biết với một hộp như ảnh mua về nếu không phải thắp hương thì người dân Nhật cần mất 10 - 20 ngày mới có thể ăn hết được. Khi ăn cũng phải lấy dao xắt nhỏ thớ vải rồi hít hà, nâng niu, đủ mọi thủ tục rồi mới dám thưởng thức. Trái với cảnh buộc túm lại từng cành, bó thành bó tròn như ở Việt Nam, box vải là sự tụ tập của 12 anh em vải chín căng mọng dày cộm đầy nước thơm lừng, phủ bên dưới là vải lót màu vàng tạo cảm giác hoàng gia nhưng không kém phần thân thiện vì bây giờ màu vàng ai cũng được dùng rồi chứ không như xưa chỉ vua chúa mới được xài".
Theo như lời kể thì một hộp bao gồm 12 quả vải như trên có giá bán 1 triệu đồng tại Nhật Bản. Nhiều người đã so sánh giá vải tại các chợ Việt Nam chỉ khoảng vài chục ngàn (như tại TP.HCM hiện nay khoảng 30-40 ngàn đồng/kg) với giá bán tại Nhật và đưa ra nhiều ý kiến.
VnEconomy từng dẫn lời ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho biết rằng vải thiều tươi Việt Nam lần đầu thâm nhập vào thị trường Nhật Bản năm 2020, được bán tại siêu thị AEON với mức giá khoảng 500.000 đồng/kg - một mức giá rất cao nếu so với mức giá vài chục nghìn đồng/kg vải bán ở thị trường trong nước.
Năm 2019, mô hình bán quả vải đóng hộp siêu sang được triển khai tại Lục Ngạn - Bắc Giang với quy hô trồng 20 ha. Các vườn vải tham gia mô hình trên đều có nhật ký chăm sóc điện tử và camera giám sát.
Vào năm 2019 doanh nghiệp cùng nông dân đã sản xuất ra khoảng 500 hộp để bán cho khách hàng phân khúc cao cấp trong nước và vô cùng đắt hàng.
Trên nhiều diễn đàn cư dân mạng đã rất thích thú và chia sẻ rằng: “Thật tuyệt vời! Người trồng vải rất vất vả đó ạ”, “Xin trân trọng giới thiệu: Vải thiều Lục Ngạn 12 Pro Max”, “Quá sáng tạo và nâng tầm sản phẩm quê nhà”, "Quả Lệ Chi dành cho Dương Quý Phi thời xưa ăn đây mà", "Em sang Nhật toàn được ăn vải thiều Việt Nam trong khách sạn 5 sao"...