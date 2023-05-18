Ngày 18/5, người dân sống tại chung cư trên đường Lạc Long Quân (quận 11) nghe tiếng động mạnh lại kiểm tra và phát hiện người phụ nữ ngoài 30 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 8 giờ sáng nay (18/5), người dân sống tại Lô A3 một chung cư trên đường Lạc Long Quân (phường 5, quận 11) nghe tiếng động mạnh nên đi kiểm tra. Họ phát hiện người phụ nữ ngoài 30 tuổi rơi từ lầu cao, nằm tử vong tại khu vực đường đi trong khuôn viên chung cư.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: Zingnews

Ngay sau đó, người dân báo cho lực lượng chức năng. Công an quận 11 đã đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Đến trưa cùng ngày (18/5), thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác. Đến 12 giờ, công tác khám nghiệm mới hoàn tất, thi thể người phụ nữ được chuyển đi nơi khác.

Công an có mặt tại chung cư xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, người thân nạn nhân cho biết, người phụ nữ thuê căn hộ ở tầng 12 và sinh sống cùng gia đình được khoảng một năm. Cả gia đình sắp trả căn hộ và chuyển sang quận 7 sinh sống.

Vụ việc xảy ra tại chung cư trên đường Lạc Long Quân, quận 11 - Ảnh: Zingnews

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

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