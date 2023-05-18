TP.HCM: Phát hiện thi thể người phụ nữ bất thường trong khuôn viên chung cư

Đời sống 18/05/2023 15:08

Ngày 18/5, người dân sống tại chung cư trên đường Lạc Long Quân (quận 11) nghe tiếng động mạnh lại kiểm tra và phát hiện người phụ nữ ngoài 30 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 8 giờ sáng nay (18/5), người dân sống tại Lô A3 một chung cư trên đường Lạc Long Quân (phường 5, quận 11) nghe tiếng động mạnh nên đi kiểm tra. Họ phát hiện người phụ nữ ngoài 30 tuổi rơi từ lầu cao, nằm tử vong tại khu vực đường đi trong khuôn viên chung cư.

TP.HCM: Phát hiện thi thể người phụ nữ bất thường trong khuôn viên chung cư - Ảnh 1
Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: Zingnews

Ngay sau đó, người dân báo cho lực lượng chức năng. Công an quận 11 đã đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Đến trưa cùng ngày (18/5), thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác. Đến 12 giờ, công tác khám nghiệm mới hoàn tất, thi thể người phụ nữ được chuyển đi nơi khác.

TP.HCM: Phát hiện thi thể người phụ nữ bất thường trong khuôn viên chung cư - Ảnh 2
Công an có mặt tại chung cư xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, người thân nạn nhân cho biết, người phụ nữ thuê căn hộ ở tầng 12 và sinh sống cùng gia đình được khoảng một năm. Cả gia đình sắp trả căn hộ và chuyển sang quận 7 sinh sống.

TP.HCM: Phát hiện thi thể người phụ nữ bất thường trong khuôn viên chung cư - Ảnh 3
Vụ việc xảy ra tại chung cư trên đường Lạc Long Quân, quận 11 - Ảnh: Zingnews

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Bị bạn gái nghi ngờ ngoại tình, chàng trai 26 tuổi lên tầng 12 nhảy lầu để giải oan

Bị bạn gái nghi ngờ ngoại tình, chàng trai 26 tuổi lên tầng 12 nhảy lầu để giải oan

Sau khi bị bạn gái nghi ngờ ngoại tình với người phụ nữ khác, chàng trai 26 tuổi đã lên tầng 12 của một tòa nhà định nhảy lầu để giải oan.

Xem thêm
Từ khóa:   tự tử người phụ nữ nhảy lầu

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới