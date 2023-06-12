TP.HCM: Chân dung 11 đối tượng hiên ngang đập phá tài sản nhà dân

Đời sống 12/06/2023 10:59

Ngày 12/6, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết thông tin của nhóm đối tượng kéo đến nhà người dân phá khóa cổng vào bên trong, dùng cây đập phá tài sản.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 12/6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ với 11 người trong vụ nhóm người tụ tập mang búa, hung khí đập khóa, phá camera an ninh căn nhà trên địa bàn xã Đông Thạnh.

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Nhóm khoảng 11 người tới căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Thị Pha đập ổ khóa, phá camera an ninh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hiện Công an xã Đông Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng những người liên quan cho Công an H.Hóc Môn để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, theo nguồn tin từ Zingnews, chiều ngày 9/6, một nhóm 11 người kéo đến con hẻm trên đường Nguyễn Thị Pha, ấp 6, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, một người đàn ông trong số này đã dùng dụng cụ mang theo để phá ổ khóa cửa căn nhà rồi vào bên trong nhặt một đoạn cây đập gãy camera được lắp đặt tại căn nhà. Lát sau, người này đi ra dùng một ổ khóa khác khóa cửa nhà. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

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 Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Sau đó, Công an xã Đông Thạnh đã nhanh chóng có mặt. Thấy lực lượng chức năng, 11 đối tượng định chạy, nhưng đã bị Công an đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

TP.HCM: Chân dung 11 đối tượng hiên ngang đập phá tài sản nhà dân - Ảnh 3
Nhóm người bị đưa về trụ sở công an - Ảnh: Zingnews

Đến trưa 10/6, anh N.T.T (37 tuổi) cho biết, gia đình anh chính là chủ nhân của căn nhà bị cạy phá cửa nêu trên. Trước đó, gia đình có cho một cặp vợ chồng thuê nhà này ở gần 2 năm nay. Hơn một tháng nay, đôi vợ chồng này đã trả lại nhà và đi đâu không rõ. Thời gian gần đây, có một nhóm người nêu trên thường xuyên đến tìm kiếm 2 vợ chồng này... Thấy vậy, anh T. đã gặp và giải thích rằng 2 vợ chồng trên là người thuê nhà; đồng thời đưa ra giấy tờ nhà để chứng minh đây là nhà của mình.

Tuy nhiên, nhóm người này vẫn tiếp tục kéo đến đập phá, gây thiệt hại khoảng 2 triệu đồng.

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Khi tài xế xe cấp cứu lách vượt qua, nhóm người này đuổi theo cho đến đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn được xe lại.

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