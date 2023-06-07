Nam thanh niên xưng 'trùm', chặn đường, đập vỡ kính xe cứu thương khai gì tại cơ quan công an?

Quá trình lấy lời khai, Hà Quang Danh là đối tượng đập vỡ kính xe cứu thương khai nhận, trong lúc có hơi men, đối tượng đã cầm đá ném vỡ kính xe, làm tài xế bị thương ở tay. May mắn một xe cứu thương khác có mặt gần đó đã hỗ trợ.

Liên quan vụ thanh niên chặn đường rồi đập vỡ kính xe cứu thương, theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống , các đương sự được triệu tập bao gồm: Hà Quang Danh (25 tuổi, thường trú khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, chỗ ở hiện nay tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải); Nguyễn Thị Mỹ Chi (20 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) và Huỳnh Thúy Nhi (24 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải).

Danh và Chi thừa cũng nhận hành vi dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu, gây hư hỏng là sai và vi phạm pháp luật.

Công an làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ chặn đường, đập vỡ cửa kính xe cứu thương - Ảnh: Sức khoẻ và đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 31/5, một xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Thiên Ân (TP Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh. Đến đoạn đường Nguyễn Đáng, thuộc phường 7, TP Trà Vinh, thấy có 2 xe máy phía trước nên tài xế xe cấp cứu bấm còi ưu tiên, nhưng 2 thanh niên điều khiển phương tiện nói trên được cho là không nhường đường.

Khi tài xế xe cấp cứu lách vượt qua, nhóm người này đuổi theo cho đến đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn được xe lại.

"Xe cấp cứu trên Sài Gòn xuống đây gặp tao phải tắt còi. Sao mày dám hú còi? Tao là trùm ở đây. Tụi mày phải biết điều" - một nam thanh niên chặn xe cấp cứu nói.

Lúc này tài xế đã giải thích trên xe có bệnh nhân nặng, đang được bác sĩ chăm sóc nên cần đi gấp. Dù vậy nam thanh niên vẫn tiếp tục chửi rủa.

Đỉnh điểm, anh ta cầm cục đá to ném thẳng vào kính lái, đập kính chiếu hậu và kính cửa bên lái. Sự việc làm xe cứu thương hư hỏng, tài xế bị xây xước tay.

Sự việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận trước hành động của nhóm thanh niên trên.

Nhận được thông tin, Công an phường 7 nhanh chóng phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP. Trà Vinh tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu.