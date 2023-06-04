Thông tin MỚI vụ thanh niên ném vỡ kính xe cứu thương ở Trà Vinh: Đối tượng đã rời khỏi địa phương

Cơ quan công an xác minh nam thanh niên có hành vi chặn đầu xe cấp cứu, dùng đá đập phá là H.Q.D., ngụ phường 9, TP. Trà Vinh và người này đã rời khỏi địa phương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ thanh niên chặn đường đập phá xe cấp cứu đang chở bệnh nhân, ngày 4/6, Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đang vận động người này trở về địa phương phối hợp xác minh làm rõ vụ việc. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường 7 cùng với lực nghiệp vụ công an TP. Trà Vinh nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Lực lượng công an ghi nhận xe cấp cứu bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió trước, cửa kính chắn gió, kính gương chiếu hậu, cốp đầu xe...

Kính chắn gió trước xe cấp cứu bị ném bể - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Bước đầu, Công an TP. Trà Vinh xác định nam thanh niên trong đoạn clip là H.Q.D. (25 tuổi, ngụ khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh). Sau khi sự việc xảy ra, D. đã rời khỏi địa phương. Hiện nay lực lượng Công an đang tập trung xác minh, vận động gia đình và nam thanh niên về địa phương để hợp tác điều tra. Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, mạng xã hội facebook bất ngờ xuất hiện 2 đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nam thanh niên cầm ghế chặn đường, cự cãi với tài xế ô tô chở bệnh nhân đoạn qua thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Nội dung kèm hình ảnh đăng tải trên facebook - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo nội dung trong clip, nam thanh niên cầm ghế đòi hơn thua với tài xế xe ô tô mặc dù có người can ngăn. Chưa dừng lại, nam thanh niên tiếp tục cầm vật cứng ném vỡ kính xe ô tô tiếp tục đòi hơn thua với tài xế xe ô tô... Nam thanh niên cầm vật cứng ném vỡ kính xe ô tô - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo nội dung đăng tải kèm clip, sự việc xảy ra vào chiều 31/5, xe ô tô chuyển bệnh nhân nặng thở máy từ Bệnh viện Chợ Rẫy về gần tới thành phố Trà Vinh thì gặp 3 người đi trên 2 xe máy chạy cặp kè không nhường đường. Tài xế ô tô bấm còi hụ thì bị người này chạy theo chặn, đánh đập… Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người bức xúc về hành vi của nam thanh niên và mong cơ quan công an vào cuộc.

Phẫn nộ hành động thanh niên say rượu chặn xe cứu thương đang chở bệnh nhân Do không làm chủ bản thân, nam thanh niên đã gây ra sự việc đáng tiếc. Sau khi tỉnh rượu, nam thanh niên buồn và hối hận, cũng muốn được gặp tài xế xe cứu thương và gia đình bệnh nhân để xin lỗi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-thanh-nien-nem-vo-kinh-xe-cuu-thuong-o-tra-vinh-doi-tuong-da-roi-khoi-dia-phuong-588870.html