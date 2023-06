Thông tin MỚI vụ thanh niên ném vỡ kính xe cứu thương ở Trà Vinh: Đối tượng đã rời khỏi địa phương

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ thanh niên chặn đường đập phá xe cấp cứu đang chở bệnh nhân, ngày 4/6, Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đang vận động người này trở về địa phương phối hợp xác minh làm rõ vụ việc.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường 7 cùng với lực nghiệp vụ công an TP. Trà Vinh nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Lực lượng công an ghi nhận xe cấp cứu bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió trước, cửa kính chắn gió, kính gương chiếu hậu, cốp đầu xe...