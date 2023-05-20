Thương tâm: Xe cứu thương va vào ô tô đầu kéo, 1 bệnh nhân tử vong, 2 người khác cấp cứu

Xã hội 20/05/2023 18:55

Chiếc xe cứu thương khi lưu thông trên Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ va chạm với xe đầu kéo khiến 1 bệnh nhân tử vong, 2 người khác bị thương.

Theo thông tin từ Báo Kinh tế và Đô thị, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 19/5, tại Km 370+450 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe ôtô cứu thương BKS 51B -510.34 do tài xế Nguyễn Hồ Ngọc Phú Cường (SN 1976, trú TP Hồ Chí Minh) điều khiển chở Nguyễn Minh T. (SN 1978, trú TP Long An, tỉnh Long An) và bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1973, trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Thương tâm: Xe cứu thương va vào ô tô đầu kéo, 1 bệnh nhân tử vong, 2 người khác cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

 

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, khi lưu thông tới địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe cứu thương bất ngờ va chạm xe đầu kéo BKS 20C-047.11 kéo theo rơ moóc BKS 20R-001.94 do tài xế Ninh Văn Tuấn (SN 1984, ngụ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển.

Hậu quả, bệnh nhân Nguyễn Văn T. tử vong, 2 người còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

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Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc, qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn trong hơi thở, lái xe khách và ô tô bán tải cũng không vi phạm.

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