Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh xe cấp cứu hú còi xin nhường đường nhưng một đối tượng hung hăng đã chặn đầu xe và dùng gạch đập vỡ kính, gây bức xúc cho người xem.

Nội dung được một trang trên Facebook đăng tải: "Đoạn clip mới xuất hiện trên MXH (mạng xã hội) khiến người xem vô cùng bức xúc. Nghe đâu thanh niên cùng 2 cô gái chạy xe dàn hàng ngang trên đường, xe cứu thương đang chở bệnh nhân cấp cứu bị nặng phải thở máy từ Chợ Rẫy về BV Thiên Ân - Trà Vinh.

Tài xế có hụ còi xin nhường đường nhưng mấy người này không cho, thanh niên đã đuổi theo chặn đường dọa tài xế và đỉnh điểm là cầm viên gạch chọi một phát vào kính trước của xe cứu thương. Nhìn quả thiệt hại kia thì cái kết sắp tới thì chắc nhiều người đã rõ".

Nam thanh niên lấy ghế hăm dọa tài xế - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cũng trong nguồn tin này, sáng 3/6, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân tại Trà Vinh xác nhận rằng vụ việc xảy ra vào chiều 31/5, người nhà bệnh nhân đi xe cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để đưa một bệnh nhân lớn tuổi vừa mổ xong về Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân tiếp tục điều trị. Nhưng lúc đến đoạn đường ngang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh mới xây thì xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, được biết thanh niên đập bể kính xe cứu thương tên là D, hiện đang làm tại cơ sở mai táng ĐCH ở TP Trà Vinh. Nguồn tin này cho biết khi liên hệ điện thoại và được gặp bà NTH, chủ cơ sở này.

Người thanh niên cầm cục gạch ném bể kính xe cứu thương - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo bà H, D năm nay 26 tuổi, một vợ hai con. Bà H cho biết rằng ngày xảy ra vụ việc, D đi tiệc về nên trong người có rượu. Do không làm chủ bản thân, D đã gây ra sự việc đáng tiếc. Sau khi tỉnh rượu, D buồn và hối hận. D cũng muốn được gặp tài xế xe cứu thương và gia đình bệnh nhân để xin lỗi.

“Thay mặt D, tôi xin lỗi tài xế xe cứu thương và người nhà bệnh nhân. Tôi cũng xin chịu toàn bộ kinh phí thay kính xe bị D đập bể” – bà H nói với Báo Pháp Luật TP.HCM.