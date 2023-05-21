Cùng với đó, hình ảnh nạn nhân bị đổ máu ở đầu cũng được một số trang thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh đánh đập thô bạo trên đây khiến nhiều người bức xúc. Trong clip, nam sinh bị đánh chỉ biết bất lực đưa tay đỡ đầu, né đòn.

Ngay sau đó, L.T.C. đã được bạn bè đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất rất nhiều máu và theo gia đình, hiện tại nam sinh này vẫn kêu đau đầu.

Theo thông tin người nhà đăng tải, sau khi tan học, nam sinh L.T.C. bị một nhóm chặn đường, trong đó có T.Q. lao vào đánh đấm túi bụi.

Nam sinh bị bạn đấm đá liên tục vào đầu - Ảnh từ clip

Từ hình ảnh clip ghi lại cho thấy, sự việc diễn ra ở cầu thang trường học, với sự chứng kiến của rất nhiều sinh viên.

Đại diện Trường Đại học FPT xác nhận có sự việc. Theo nhà trường, trận ẩu đả xảy ra do mâu thuẫn cá nhân giữa hai sinh viên T.Q. và L.T.C., trong khuôn viên Trường Đại học FPT Campus Hòa Lạc (Hà Nội).

Sau khi nắm bắt được sự việc, nhà trường đã làm việc với phụ huynh sinh viên L.T.C., đồng thời đang phối hợp làm việc với công an Huyện Thạch Thất xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện nhà trường cho biết, hiện tại sinh viên L.T.C. đã được chuyển đến bệnh viện để chăm sóc sức khỏe.

Nhà trường đã vào viện thăm hỏi sức khỏe của sinh viên L.T.C. và đang xem xét các phương án hỗ trợ tài chính với em, mong sinh viên này sớm bình phục để công việc học tập không bị gián đoạn.

Nam sinh bị đánh chảy máu đầu - Ảnh: Báo Dân Trí

Công an Huyện Thạch Thất hiện đã làm việc với sinh viên T.Q. để phục vụ điều tra.

Đồng thời, nhà trường ra quyết tạm thời định đình chỉ học tập với sinh viên T.Q. để phục vụ công tác điều tra và chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Cũng theo nhà trường, đơn vị này mong muốn các sinh viên trong trường nâng cao tính tự chủ bản thân khi xử lý các mâu thuẫn cá nhân, tránh các hành vi quá khích có thể gây tổn thương cho bản thân và cộng đồng.

Nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc các hành vi này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh nhau gây thương tích, đầu tháng 5/2023, đã có trường hợp tử vong do bạo lực học đường.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 9/5, nam sinh lớp 12, trường THPT An Phúc, đã tát một nam sinh lớp 11 cùng trường, do nghi ngờ em này nói xấu mình trên Facebook.

Chiều cùng ngày, sau khi tan học, nam sinh lớp 11 gọi thêm bốn nam sinh khác, cùng học trường An Phúc, chặn xe rồi đánh nam sinh lớp 12 bằng tuýp sắt dài 30 cm. Do bị tấn công, nam sinh lớp 12 lấy trong ba lô đựng sách một thanh kim loại tự chế, dài khoảng 13 cm, một đầu được mài nhọn, rồi vung liên tiếp. Nam sinh lớp 11 bị đâm ba vết vào vùng ngực, một em khác bị thương ở bụng.

Hai nam sinh bị thương được người dân và công an xã Hải Phong - nơi xảy ra vụ ẩu đả, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hải Hậu. Tuy nhiên, nam sinh lớp 11 tử vong trên đường đi, em còn lại hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Nam sinh lớp 12 đã bị tạm giữ. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.