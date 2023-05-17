Xe tập lái va chạm xe tải, 4 thầy trò nhập viện cấp cứu

Xã hội 17/05/2023 17:18

Xe ô tô tập lái đang quay đầu, bất ngờ va chạm với xe tải cùng chiều khiến 4 thầy trò trên xe bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút, ngày 17/5, tại địa phận thôn Tú Loan (xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Thời điểm này, xe ô tô tập lái mang BKS 73C-083-56 do thầy giáo Phan Văn Huề (49 tuổi) cùng ba học viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình di chuyển theo hướng Nam-Bắc trên QL1A.

Xe tập lái va chạm xe tải, 4 thầy trò nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Khi đến địa phận thôn Tú Loan, xe ô tô tập lái này quay đầu và xảy ra va chạm với ô tô tải mang BKS 50H-167.82 do Đinh Văn Cường (32 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển di chuyển cùng chiều.

Dẫn tin từ Báo Pháp Luật Việt Nam, cú va chạm mạnh khiến ô tô tập lái quay đầu xe 180 độ. Hậu quả vụ tai nạn, 4 thầy trò trên xe tập lái bị thương, được người dân hỗ trợ đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu.

Xe tập lái va chạm xe tải, 4 thầy trò nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Phần đầu của xe tải bị hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam

Tại hiện trường, xe ô tô tập lái bị hư hỏng phần đầu và đuôi, riêng xe tải bị vỡ kính chắn gió phía trước, hư hỏng nặng phần đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, đồng thời liên hệ những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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