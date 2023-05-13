Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi.

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 13/5 tại hẻm 817, đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TP.HCM). Theo đó, ông N.M.D. (39 tuổi) lái xe tải chở rác của HTX dân lập Hiệp Phú, trong lúc lùi xe vào hẻm thì cán trúng bé gái 2 tuổi đang chạy trong hẻm này.

Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi.

Hẻm 817 đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, cũng trong chiều cùng ngày, một vụ tai nạn thương tâm khác xảy ra tại ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, (TP. HCM).

Theo đó, vào khoảng 16h30, vợ chồng anh L. chạy xe máy trên quốc lộ 1K, hướng TP Dĩ An (Bình Dương) - TP Thủ Đức. Khi đến ngã tư Linh Xuân (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức), chiếc xe máy va chạm với xe trộn bê tông do một nam tài xế điều khiển chạy cùng chiều rẽ phải vào quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Linh Xuân - Ảnh: Báo Dân Trí

Cú va chạm làm vợ chồng anh L. ngã ra đường. Anh L. bị bánh trước của xe trộn bê tông cán qua người, tử vong tại chỗ. Chị V. bị thương rất nặng, bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng cá nhân của đôi vợ chồng rơi vương vãi. Được biết, vợ chồng anh L. đang làm công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương và gặp tai nạn trên đường về nhà sau khi tan ca.

Xót xa bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 10 xuống đất tử vong Trong lúc chơi ở nhà riêng, bé gái 5 tuổi không may rơi khỏi lan can tầng 10 xuống đất, tử vong thương tâm.

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