Phẫn nộ: Người phụ nữ bị đánh đập dã man tại một quán ăn ở Cà Mau

Đời sống 06/06/2023 20:50

Mới đây, một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi tại Cà Mau đã đăng tải đoạn clip dài 1 phút 29 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đánh, đá rồi dùng chiếc bàn inox đập vào người một cách thô bạo. 

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối 6/6, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết đang làm rõ thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đánh dã man.

Mới đây, một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi tại Cà Mau đã đăng tải đoạn clip dài 1 phút 29 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đánh, đá rồi dùng chiếc bàn inox đập vào người một cách thô bạo. 

Phẫn nộ: Người phụ nữ bị đánh đập dã man tại một quán ăn ở Cà Mau - Ảnh 1
Hành động vũ phu của người đàn ông khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Chị H. cho hay 2 người trong đoạn clip trên ghé quán và gọi đồ ăn vào tối 4/6. 

"Khi mới vào, họ cười giỡn nhau bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình ăn, không biết xảy ra chuyện gì mà người đàn ông bất ngờ đánh người phụ nữ đi cùng rồi cả hai bỏ đi" - chị H. chia sẻ với Báo Người Lao Động

Đoạn clip chỉ mới đăng hơn 4 giờ đã có hàng ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận tỏ ra bức xúc từ người dùng mạng xã hội trước hành động vũ phu của người đàn ông.

Trước đó không lâu, tại Vĩnh Long cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Dẫn tin từ VietNamNet, ngày 30/5, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) xác nhận đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh phụ nữ dã man xảy ra tại xã Song Phú. 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh người phụ nữ dan man trên đoạn đường nông thôn. 

Phẫn nộ: Người phụ nữ bị đánh đập dã man tại một quán ăn ở Cà Mau - Ảnh 2
Người đàn ông cầm chổi đánh phụ nữ dã man ở Vĩnh Long - Ảnh: VietNamNet

Trong đoạn clip, người đàn ông cầm chổi chửi bới, đánh liên tiếp vào vùng đầu, thân thể của một người phụ nữ. Người phụ nữ chảy máu nhiều trên vùng mặt, chỉ biết khóc lóc, kêu la thảm thiết. 

Vụ việc có người chứng kiến nhưng họ không đến can ngăn. 

 

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Từ khóa:   tin xã hội hành động vũ phu đánh dã man

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