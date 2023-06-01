Dùng gậy gỗ đánh vợ đến mức nhập viện, người đàn ông ở Nghệ An bị phạt 15 triệu đồng

Đời sống 01/06/2023 10:30

Công an xã đã lập biên bản và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

The thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 31/5, một lãnh đạo UBND xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết ông H.Q.V. - 53 tuổi, ngụ xã Yên Sơn - đã chấp hành nộp phạt 15 triệu đồng sau khi bị xử phạt vì hành vi đánh vợ.

Công an xã đã lập biên bản và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Sau đó, ông V. bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì đã sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho các thành viên trong gia đình, quy định tại nghị định số 144/2021 của Chính phủ.

Dùng gậy gỗ đánh vợ đến mức nhập viện, người đàn ông ở Nghệ An bị phạt 15 triệu đồng - Ảnh 1
Gần đây, ông V. có mất một khoản tiền, nghi ngờ vợ lấy trộm nên đánh đập - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Nghệ An, lãnh đạo xã Yên Sơn cho biết, vợ chồng ông V. thường xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ người đàn ông này ngoại tình.

"Gần đây, ông V. có mất một khoản tiền, nghi ngờ vợ lấy trộm nên đánh đập. Ông ta dùng thanh gỗ đánh vợ phải nhập viện. Công an xã Yên Sơn đã nhiều lần mời ông V. lên làm việc, nhắc nhở nhưng ông ta không hợp tác, còn lớn tiếng. Lực lượng công an sau đó đã lập biên bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính", lãnh đạo xã Yên Sơn cho hay.

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