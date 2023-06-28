Sau một tiếng động mạnh, người dân bàng hoàng vợ gục trước cửa, chồng tử vong trong nhà và trên cơ thể có nhiều vết thương.

Dẫn theo thông tin từ VTC News, vào ngày 28/6/2023 tại quận Bình Tân (TP.HCM) đã xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong bất thường trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống tại dãy trọ trong hẻm trên đường Liên khu 16-18 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) nghe tiếng động mạnh tại một phòng trọ nên chạy đến kiểm tra.

Đến nơi, phát hiện người phụ nữ khoảng 30 tuổi nằm gục trước phòng trọ nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, người này không qua khỏi.

Người phụ nữ gục trước cửa, trên người nhiều vết thương - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, kiểm tra phòng trọ, người dân phát hiện một người đàn ông cũng đã tử vong, trên người có vết thương.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người dân, hai người này là vợ chồng, thuê trọ tại phòng trọ trên. Gần đây, người dân có nghe thấy tiếng cãi nhau giữa hai vợ chồng.

Vụ việc đang được công an điều tra.

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