Hy hữu: Vợ bất ngờ tặng tiền cho kẻ đâm chồng mình ngày ra tòa xét xử

Đời sống 28/06/2023 19:10

Đối tượng Lâm vì một phút bốc đồng đã dùng dao gây thương tích cho anh C., rất may đối tượng đã nhận được sự khoan hồng đến từ người nhà bị hại cũng như pháp luật.

Dẫn theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào ngày 28/6/2023 Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sở thẩm bị cáo Đối tượng Đặng Đình Lâm (44 tuổi), trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) về tội Giết người.

Hy hữu: Vợ bất ngờ tặng tiền cho kẻ đâm chồng mình ngày ra tòa xét xử - Ảnh 1
Vợ của bị hại gửi tiền tặng bị cáo Lâm khi phiên xử kết thúc - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo cáo trạng, Lâm là công nhân thuộc công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cao su Nghệ An, được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng tại khu vực Khe Vều, xã Phúc Sơn.

Sáng ngày 14/12/2022, Lâm phát hiện có hai người đàn ông lạ đang cắt cây gỗ tạp tại khu vực rừng do mình quản lý nên hỏi “ai cho các anh cắt cây ở đây”. Hai người này trả lời “anh C. thuê cắt” thì Lâm ngăn cản.

Chiều cùng ngày, Lâm gọi điện cho anh Đặng Văn C. (SN 1986, trú cùng địa phương) thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi biết anh C. đang ở nhà, Lâm phóng xe đến và cầm theo con dao.

Khi gặp nhau, cả hai xảy ra cãi vã, Lâm định đâm anh C. nhưng được người đi đường can ngăn và khuyên cả hai nên ra về. Lúc này, Lâm nói với C. “mi thì tau đâm chết”. C. đáp trả “anh về đi, anh không có bản lĩnh đâm tôi đâu”.

Hai lần bị C. nói thách thức, nên Lâm cầm dao đâm vào bụng đối thủ. Nạn nhân bị thương nặng, được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Dù giữ được tính mạng nhưng anh C. bị tổn thương cơ thể 59%.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì nghi ngờ bị hại thuê người chặt phá cây gỗ của công ty ở vị trí mình được giao nên đã có hành vi như trên. Lâm trình bày vì bị hại có lời nói thách thức nên bản thân đã có hành vi thiếu kiềm chế.

Hy hữu: Vợ bất ngờ tặng tiền cho kẻ đâm chồng mình ngày ra tòa xét xử - Ảnh 2
 Bị cáo Đặng Đình Lâm bật khóc xin lỗi bị hại - Ảnh: Báo Nghệ An

Bị cáo bật khóc xin lỗi bị hại. Tham dự phiên tòa bị hại đã có lời xin giảm án cho bị cáo. HĐXX nhận định, bị cáo đã có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu cơ thể của bị hại, việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Đặng Đình Lâm 7 năm tù về tội "Giết người".

Một công nhân rơi xuống vách đá tử vong khi đang khoan đá cho công ty

Một công nhân rơi xuống vách đá tử vong khi đang khoan đá cho công ty

Đang khoan đá trên vách đá của công ty, một công nhân rơi xuống đất và tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người dâm tử vong tin đời sống tặng tiền cho người đâm chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ