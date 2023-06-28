Dẫn theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào ngày 28/6/2023 Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sở thẩm bị cáo Đối tượng Đặng Đình Lâm (44 tuổi), trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) về tội Giết người.

Chiều cùng ngày, Lâm gọi điện cho anh Đặng Văn C. (SN 1986, trú cùng địa phương) thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi biết anh C. đang ở nhà, Lâm phóng xe đến và cầm theo con dao.

Sáng ngày 14/12/2022, Lâm phát hiện có hai người đàn ông lạ đang cắt cây gỗ tạp tại khu vực rừng do mình quản lý nên hỏi “ai cho các anh cắt cây ở đây”. Hai người này trả lời “anh C. thuê cắt” thì Lâm ngăn cản.

Khi gặp nhau, cả hai xảy ra cãi vã, Lâm định đâm anh C. nhưng được người đi đường can ngăn và khuyên cả hai nên ra về. Lúc này, Lâm nói với C. “mi thì tau đâm chết”. C. đáp trả “anh về đi, anh không có bản lĩnh đâm tôi đâu”.

Hai lần bị C. nói thách thức, nên Lâm cầm dao đâm vào bụng đối thủ. Nạn nhân bị thương nặng, được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Dù giữ được tính mạng nhưng anh C. bị tổn thương cơ thể 59%.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì nghi ngờ bị hại thuê người chặt phá cây gỗ của công ty ở vị trí mình được giao nên đã có hành vi như trên. Lâm trình bày vì bị hại có lời nói thách thức nên bản thân đã có hành vi thiếu kiềm chế.

Bị cáo Đặng Đình Lâm bật khóc xin lỗi bị hại - Ảnh: Báo Nghệ An

Bị cáo bật khóc xin lỗi bị hại. Tham dự phiên tòa bị hại đã có lời xin giảm án cho bị cáo. HĐXX nhận định, bị cáo đã có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu cơ thể của bị hại, việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Đặng Đình Lâm 7 năm tù về tội "Giết người".