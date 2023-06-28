Một sĩ tử không may qua đời trước kì thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Quảng Bình

Đời sống 28/06/2023 14:00

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình ngày 28/6 có 46 thí sinh vắng mặt ở môn thi Ngữ văn và trong đó 1 thí sinh vắng mặt do không may qua đời trước kì thi tốt nghiệp THPT.

Dẫn theo thông tin từ báo Lao động, vào sáng ngày 28/6/2023 các sĩ tử lớp 12 chính thức bước vào kì thi tốt nghiệp THPT với môn ngữ văn bắt đầu lúc 7h30 sáng và được thi theo hình thức tự luận. Đây cũng là bài tự luận duy nhất trong cả kỳ thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình, tổng số thí sinh dự thi là 11.033 thí sinh trên tổng số 11.079 thí sinh đăng ký dự thi.

Có 46 thí sinh vắng thi, trong đó có 1 thí sinh mất trước khi thi, 1 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, 5 thí sinh bị tai nạn đang nằm viện, 24 thí sinh miễn thi, 15 thí sinh không có lý do.

Một sĩ tử không may qua đời trước kì thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Quảng Bình - Ảnh 1

ưTheo đánh giá chung, đề thi môn Ngữ văn sáng nay vừa sức đối với các thí sinh - Ảnh: Báo Lao động

 

Theo thông tin từ trang Người đưa tin, tại điểm thi trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, thí sinh tự do Phạm Minh Dũng (SN 2000), trú huyện Tuyên Hóa, cho biết: “Em thấy đề Văn năm nay vừa sức, hy vọng em sẽ đạt được số điểm như mong muốn để đậu vào trường đại học mà mình đăng ký”.

Theo đánh giá chung, tại Quảng Bình tình hình buổi thi diễn ra bình thường, không có cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình đã thành lập 30 điểm thi chính thức với 497 phòng thi, 30 phòng dự phòng, 23 phòng chờ thi; 30 điểm thi dự phòng với 631 phòng dự phòng.

Một sĩ tử không may qua đời trước kì thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Quảng Bình - Ảnh 2
Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Báo Lao động

Hội đồng thi điều động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi; có 33 thí sinh đủ điều kiện miễn thi, trong đó có 32 khuyết tật nặng, 1 tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023; có 231 thí sinh miễn thi Ngoại ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh có 11.618 TS đăng ký dự thi; trong đó có 10.808 TS đang học lớp 12 chiếm tỷ lệ 96,77% và 360 TS tự do.

Một sĩ tử không may qua đời trước kì thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Quảng Bình - Ảnh 3

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành môn Văn - Ảnh: Trang Người đưa tin

Để tổ chức tốt kỳ thi, các ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi và hỗ trợ TS dự thi.  Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã thành lập 30 điểm thi chính thức với 497 phòng thi, 30 phòng dự phòng, 23 phòng chờ thi, 30 điểm thi dự phòng với 631 phòng dự phòng.

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Từ sớm tinh mơ, ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi, Trưởng thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh) đã thức giấc và sẵn sàng bước vào kì thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 46.

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