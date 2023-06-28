Hình ảnh đẹp của những thí sinh cao tuổi nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thành phố Hà Nội cũng có một thí sinh rất cao tuổi dự thi và đã đỗ tốt nghiệp. Thí sinh tên là Nguyễn Huy Kỳ, 82 tuổi, tham gia học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thành phố Hà Nội có hơn 102.000 thí sinh đăng ký dự thi. Điểm đáng chú ý trong kỳ thi này ở Hà Nội là có thí sinh 53 tuổi (sinh năm 1970). Thí sinh này dự thi tại một điểm thi trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Cũng trong nguồn tin này, một thí sinh ở tỉnh Đắk Lắk ngoài 50 tuổi vẫn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với một phong thái rất tự tin và quyết tâm cao.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có khá nhiều học viên lớn tuổi đi học và đạt kết quả học tập tốt. Điều này khẳng định sự hiếu học cũng như tinh thần gương mẫu của người dân Thủ đô trong việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời và học tập ở bất kỳ tuổi nào.

Ông Y Sem Ja, một thí sinh ở tỉnh Đắk Lắk ngoài 50 tuổi vẫn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Lắk, thí sinh cao tuổi nhất là anh Y Sem Ja, sinh năm 1972 (dân tộc M'nông). Thầy Đặng Phi Hiền - giáo viên tại trung tâm cho biết, 3 năm theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lắk, anh Y Sem Ja luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và đạt kết quả khá cao trong học tập.

Thí sinh 64 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia ước mơ làm cô giáo

Theo thông tin từ VnExpress, bà Ngô Thị Kim Chi, nay 64 tuổi, học viên lớp 12 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7, là thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở TP HCM năm nay. Kỳ thi diễn ra từ ngày 27 đến 29/6.

Đi học ở cái tuổi nhiều người đã nghỉ ngơi, vui vầy với con cháu, bà Chi nói lý do bắt nguồn từ tuổi thơ sống trong cơ cực. Nhà nghèo, là chị cả trong gia đình có 5 anh chị em, nên học đến lớp 8, bà đành phải từ bỏ ước mơ làm bác sĩ để ở nhà phụ giúp cha mẹ làm ăn.

Sau khi lập gia đình, bà cũng bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh, chăm lo cho con cái nên đành gác lại ham muốn đi học tiếp. Khi kinh tế gia đình đã ổn định, các con học hành thành tài, yên bề gia thất, bà Chi vẫn luôn tự ti vì chưa học hết lớp 12, kiến thức hạn hẹp.

Bà Chi dành 5-6 tiếng mỗi ngày để ôn tập ở nhà - Ảnh: VnExpress

Năm 2016, bà Chi quyết tâm đi học. Ban đầu bà e dè, sợ hàng xóm chê cười nên nộp hồ sơ vào một trung tâm giáo dục thường xuyên cách xa nhà. Nhưng trung tâm này từ chối vì bà đã lớn tuổi. Không từ bỏ, bà Kim Chi trở lại quận 7 để nộp hồ sơ. Dù từng học tới lớp 8 nhưng chỉ có giấy tờ và học bạ đến lớp 5, bà đành học lại từ lớp 6.

Theo lời giám đốc trung tâm, dù lớn tuổi nhưng bà Chi chưa từng xin châm chước hay ngoại lệ nào. Bà nghiêm túc học, làm bài tập đầy đủ, thậm chí còn chủ động tìm hiểu bài học trước.

Khi bà đăng ký thi bài thi Khoa học tự nhiên, các thầy cô ở trung tâm nhiều lần khuyên có thể giảm tần suất học các môn còn lại, chỉ cần tập trung các môn Toán, Văn, Tiếng Anh và bài thi Khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, bà Chi nhất quyết không chịu, nói đã học thì môn nào cũng phải học tốt, không vì thi môn này mà bỏ môn kia.

Bà Chi cho biết nếu kết quả thi tốt sẽ đăng ký học ngành Sư phạm Tiểu học của trường Đại học Sư phạm TP HCM hoặc Đại học Sài Gòn.