Tình tiết MỚI NHẤT trong vụ nữ học sinh trường chuyên tự tử: Bị lập group anti trên mạng xã hội

Đời sống 21/04/2023 10:01

Gần 1 tuần trôi qua, mẹ của nữ sinh N. vẫn không tin con gái đã ra đi. Chị nghẹn ngào cho biết, N. từng bị lập nhóm anti trên mạng và những tin nhắn gửi mẹ, em nói về nỗi sợ khi phải đến trường.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/4, tại góc nhỏ của một ngôi chùa ở TP Vinh (Nghệ An), chị P.T.T.V - mẹ của nữ sinh N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15 Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, cho biết gia đình đã hoàn tất các thủ tục mai táng cho con gái theo phong tục địa phương.

Gia đình chị V., đến nay, vẫn không tin con gái lại đột ngột ra đi như vậy. Chị V. chia sẻ những ngày qua, có rất nhiều người tới thăm hỏi, động viên gia đình và dư luận rất quan tâm tới vụ việc của con chị. 

Theo đó, tại trường, con gái của chị V. thường xuyên bị cô lập, bị bạo lực học đường bằng nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ có em N. mà 3 học sinh khác trong lớp 10A15 cũng chịu hoàn cảnh tương tự. 

Chị xót xa nói rằng những học sinh này lập nhóm trên mạng xã hội như: ‘Anti thành phần khốn nạn’ hay 'Anti…Y.N.' Mẹ nữ sinh thông tin, ngày 3/3, N. hoảng sợ nhắn về việc bị một nhóm học sinh (cả học sinh trong và ngoài trường) chặn đánh ngay trước cổng trường. Nữ sinh này "cầu cứu" mẹ đến đón về.

Tình tiết MỚI NHẤT trong vụ nữ học sinh trường chuyên tự tử: Bị lập group anti trên mạng xã hội - Ảnh 1
Chị V. xót xa kể việc con mình bị lập nhóm anti trên mạng xã hội Ảnh: VietNamNet

Người mẹ này cũng cho biết, đã 2 lần chị lên tìm gặp ban giám hiệu nhà trường để phản ánh việc con gái bị bạo lực học đường, cô lập và xin được chuyển lớp cho con.

Theo đó, vào khoảng tháng 11/2022, lần thứ nhất chị V. tìm gặp ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Vinh nhưng thầy đi vắng. Sáng hôm sau, chị đưa con gái đi học rồi tiếp tục đến gặp hiệu trưởng.

Người mẹ chia sẻ chị và con gái trao đổi với thầy Chung hơn 1 tiếng đồng hồ về việc xin chuyển lớp cho con. Thầy Chung hứa sẽ tìm hiểu lại những vấn đề mà gia đình phản ánh, nếu đúng sẽ chấn chỉnh những học sinh có liên quan. Đồng thời, xem xét đề xuất xin chuyển lớp cho con của gia đình.

Cũng theo người phụ nữ này, không chỉ mình chị có đến 3 phụ huynh khác cũng có con bị cô lập ở lớp. Người nhà nữ sinh N.T.Y.N. đã cung cấp thêm cho phóng viên nhiều đoạn tin nhắn trò chuyện giữa 2 mẹ con trước khi em tự tử. Trong những cuộc trò chuyện ấy, em N. đã nhiều lần chia sẻ nỗi sợ hãi với việc phải đến trường.

Sau sự việc xảy ra, chị V. cho biết, có rất nhiều người đến chia sẻ, động viên gia đình, trong đó, có cả những nạn nhân của bạo lực học đường. Chị V. bật khóc nói nhiều bạn là học sinh THPT trên địa bàn TP Vinh, sinh viên trường đại học, là những người từng trải, họ đều thương và đồng cảm cho N.

Tình tiết MỚI NHẤT trong vụ nữ học sinh trường chuyên tự tử: Bị lập group anti trên mạng xã hội - Ảnh 2
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt 

Trước đó, dẫn nguồn tin từ báo Dân Việt, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nữ sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An tự tử nghi do bị bạo lực học đường. 

Người đăng tải bài viết cho biết, nữ sinh N.T.Y.N học giỏi nhất nhì lớp, nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường", khi mẹ tìm hiểu thì biết con bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

'Mẹ có tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con, tìm đến cô chủ nhiệm để xin được can thiệp. Trường không cho chuyển lớp nhưng nhận được các lời hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm...', tài khoản Facebook được nhận là người thân của nữ sinh viết.

Được biết, Y.N là con gái đầu trong gia đình có 3 người con. Sáng 17/4, gia đình đang lo hậu sự cho nữ sinh.

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Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, ở lớp 10A15 (Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) của nữ sinh N.T.Y.N tự tử, hình thành 3 nhóm học sinh.

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