Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, ở lớp 10A15 (Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) của nữ sinh N.T.Y.N tự tử, hình thành 3 nhóm học sinh.

Dẫn nguồn tin từ báo Đời sống và Pháp luật, liên quan vụ việc nữ sinh N.T.Y.N lớp 10A15 tại trường THPT chuyên Đại học Vinh quyên sinh, ông Đinh Phan Khôi (Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường ĐH Vinh) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, một số học sinh, phụ huynh và giáo viên của trường phản ánh có nhận được tin nhắn đe dọa từ người lạ. Nhà trường đã báo cáo sự việc với cơ quan an ninh để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngay từ khi xảy ra vụ việc, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã tiến hành rà soát tất cả các hoạt động; xem xét những vấn đề do phụ huynh, học sinh cung cấp cũng như được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội, phối hợp với cơ quan an ninh tỉnh Nghệ An để làm rõ sự việc.

Nhà trường làm việc với báo chí sau khi sự việc xảy ra - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ ông Khôi, kết quả rà soát bước đầu cho thấy, ở lớp 10A15, hình thành 3 nhóm học sinh. Lúc đầu, học sinh N thuộc nhóm thứ nhất, sau đó nữ sinh này đã chuyển sang nhóm thứ hai. Học sinh của hai nhóm này không chơi thân với nhau. Còn các học sinh ở nhóm thứ ba chơi với học sinh ở cả hai nhóm còn lại. Để phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan, đồng thời đảm bảo hoạt động bình thường của lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh đã quyết định đình chỉ công tác chủ nhiệm đối với giáo viên Đặng Việt Hà từ ngày 18/4/2023.

Về những thông tin em N bị cô lập, tẩy chay, bắt bỏ tiết, bị bạo lực học đường… Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ. Trước đó, dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một tài khoản Facebook tự nhận là người thân của nữ sinh N.T.Y.N. đăng tải thông tin với nội dung: "Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao nhiêu, làm hết việc nhà cho mẹ, thương yêu các em và lấy chăm sóc gia đình làm niềm vui… Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường". Ngôi trường nơi nữ sinh theo học - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật Theo nội dung đăng tải, nữ sinh N.T.Y.N. hiện là học sinh lớp 10 ở Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Nữ sinh N.T.Y.N. có học lực giỏi, nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý. Vì thế, người mẹ đã tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con, tìm đến cô chủ nhiệm để xin được can thiệp. Trường không cho chuyển lớp nhưng hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm. Người mẹ tạm yên tâm nhà trường và cá nhân con sẽ tự xử lý được vấn đề. Người mẹ vẫn cố gắng đón đưa con đi học để tránh con bị bắt nạt, động viên con hàng ngày. Tuy nhiên, theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, khi bố mẹ vắng nhà, nữ sinh N. đã dại dột quyên sinh.

Vụ nữ sinh lớp 10 trường chuyên tự tử: Hình phạt nào dành cho đối tượng gây ra bạo lực học đường? Sự việc nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An tự tử đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Vậy, pháp luật quy định thế nào về hình phạt đối với người gây ra bạo lực học đường khiến nạn nhân tự tử?

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