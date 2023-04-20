Diễn biến MỚI vụ nữ sinh trường chuyên tự tử: Nhiều học sinh bị đe dọa

Đời sống 20/04/2023 09:23

Ông Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường ĐH Vinh, cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường ĐH Vinh, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên cho biết, một số học sinh, phụ huynh và giáo viên của trường phản ánh có nhận được tin nhắn đe dọa từ người lạ

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/4, em N.T.Y.N (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh) đã tự tử tại nhà riêng. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng nữ sinh N. tự tử do bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

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Trường THPT chuyên ĐH Vinh, nơi em N.T.Y.N từng theo học - Ảnh: VietNamNet

Lãnh đạo Trường ĐH Vinh đã chỉ đạo Trường THPT Chuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan như phụ huynh, học sinh... để làm rõ các nội dung được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội và các kênh thông tin khác. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo, rà soát tất cả các hoạt động giáo dục của Trường THPT Chuyên, sẵn sàng gặp gỡ, làm việc để lắng nghe ý kiến từ phía gia đình nữ sinh N.

Ngay từ khi xảy ra vụ việc, trường đã tiến hành rà soát tất cả các hoạt động; xem xét những vấn đề do phụ huynh, học sinh cung cấp cũng như được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội, phối hợp với cơ quan an ninh tỉnh Nghệ An để làm rõ sự việc. 

Sau khi rà soát bước đầu cho thấy, ở lớp 10A15, hình thành 3 nhóm học sinh. Lúc đầu, học sinh N. thuộc nhóm thứ nhất, sau đó N. đã chuyển sang nhóm thứ hai. Học sinh của hai nhóm này không chơi thân với nhau. Còn các học sinh ở nhóm thứ ba chơi với học sinh ở cả hai nhóm còn lại.

Những thông tin em N. bị cô lập, tẩy chay, bắt bỏ tiết, bị bạo lực học đường…, Trường THPT Chuyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, nguồn tin từ báo Tiền phong cho biết, ngày 19/4, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

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Cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh -

Ảnh: Báo Tiền phong

 

Xót xa dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho bạn thân của nữ sinh lớp 10 trước khi tự tử

Xót xa dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho bạn thân của nữ sinh lớp 10 trước khi tự tử

Vụ việc em N.T.Y.N, 17 tuổi, lớp 10A5 Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã tự tử tại nhà riêng, nghi do bạo lực học đường khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và thương xót.

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