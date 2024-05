Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 26/5, một nguồn tin cho biết Võ Thành Long (SN 2004, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), bị can trong vụ án giết cô gái 21 tuổi rồi cùng bạn bỏ thi thể vào va li vứt trên Núi Nhỏ, TP Vũng Tàu, vừa chấp hành xong án phạt tù. Long bị bắt từ ngày 15-9-2022 và được TAND TP Bà Rịa đưa ra xét xử công khai vào ngày 2-12-2022.

Theo nội dung vụ án, do cần tiền tiêu xài nên Long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13-9-2022, Long dùng tài khoản Facebook truy cập vào trang "Việc làm Bà Rịa" thì thấy tài khoản tên Nguyễn Bá C. đăng tin tìm việc làm nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho C. Trong lúc ngồi nhậu, Long nói C. cho mượn xe máy đi chở bạn, sau đó lấy xe bỏ đi, chặn hết liên lạc với C.