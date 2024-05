Ông C. (bố ruột của L.) vội gạt nước mắt kể lại, khoảng 9h00 sáng ngày 24/5, một người thân gọi điện báo tin cho vợ ông về việc nghi cháu L. gặp nạn trong vụ cháy ở một tòa nhà trong ngõ 119 Trung Kính.

Nhận được tin, vợ ông C. gọi hàng chục cuộc điện thoại cho L. nhưng không ai bắt máy. Gia đình ông C. lập tức bắt xe đến nơi xảy ra vụ cháy ở địa điểm trên. Đến nơi, gia đình ông C. nhận được tin thi thể của các nạn nhân đã được chuyển đến nhà tang lễ. "Lúc đầu, gia đình tôi đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 nhưng không thấy. Sau đó, chúng tôi đến Nhà tang lễ Cầu Giấy thì tìm được thi thể của con", ông C. nghẹn ngào nói.