Thương tâm: Hai cha con bị cuốn trôi xuống suối khi đi bắt ếch trong đêm

Đời sống 06/06/2023 17:10

Chiều 6/6, UBND xã Hòa Bình (Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cha con đi bắt ếch tử vong trong đêm.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 23h ngày 5/6, sau trận mưa to, anh A Gỉ (38 tuổi, ở P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) dùng xe máy chở con trai là A Gơ (8 tuổi) đi bắt ếch tại khu vực bờ tràn (tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum). Đến sáng 6/6, không thấy cha con anh A Gỉ về nhà nên gia đình trình báo cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Thương tâm: Hai cha con bị cuốn trôi xuống suối khi đi bắt ếch trong đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn đuối nước - Ảnh: Báo Kon Tum

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an tích cực tìm kiếm, khi đến cầu tràn ở nhóm 3 (xã Hòa Bình) phát hiện xe máy của anh A Gỉ bị cuốn trôi xuống suối cách đó vài mét. Sau đó, cơ quan chức năng tổ chức lực lượng phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc con suối.

Thương tâm: Hai cha con bị cuốn trôi xuống suối khi đi bắt ếch trong đêm - Ảnh 2
Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể cha con anh A Gỉ - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo nguồn tin từ báo Kon Tum, khoảng trưa ngày 6/6, cơ quan chức năng phát hiện thi thể cha con anh Gỉ tại đoạn suối cách cầu tràn khoảng 1 km. Sau đó, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 cha con cho gia đình tổ chức mai táng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã cử cán bộ đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng. UBND P.Lê Lợi cho biết, gia đình anh A Gỉ có hoàn cảnh khó khăn. 2 vợ chồng anh có 5 người con, anh A Gỉ là lao động chính trong nhà.

Thương tâm: Hai cha con bị cuốn trôi xuống suối khi đi bắt ếch trong đêm - Ảnh 3
Cầu tràn nơi cha con anh A Gỉ mất tích - Ảnh: Báo Thanh niên

Nguyên nhân ban đầu của cơ quan chức năng, trong lúc đi bắt ếch, anh Gỉ chở con trai qua cầu tràn thì gặp dòng nước lớn chảy qua, cả 2 đều bị cuốn trôi dẫn đến tử vong. 

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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