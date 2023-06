Trưa 6/6, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Minh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 4 không may bị dòng nước cuốn trôi, tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 18h chiều ngày 5/6, do nắng nóng nên em N.T.S. và H.N.H. (cùng 9 tuổi, ngụ xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu) cùng người thân xuống tắm biển ở khu vực xóm 2 của xã.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước - Ảnh: Báo Dân trí

Trong lúc tắm biển, 2 cháu nhỏ không may bị dòng nước xoáy mạnh cuốn trôi ra xa mất tích. Ngay lập tức người nhà đã hô hoán những người xung quanh bơi ra tìm kiếm. Sau đó, cháu H. được tìm thấy nhưng đã tử vong. Đến 23h cùng ngày (5/6), thi thể cháu S. cũng được tìm thấy.

Sáng ngày 6/6, người thân, gia đình cùng bà con lối xóm tổ chức lễ an táng cho các nạn nhân. Đồng thời, đại diện huyện Quỳnh Lưu cùng chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng các gia đình.

Người dân, chính quyền địa phương đến chia buồn cùng gia đình các cháu ngay trong đêm xảy ra tai nạn đuối nước - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khu vực 2 em gặp nạn là vùng biển có nhiều người dân địa phương xuống tắm biển mỗi buổi chiều. Nơi đây có nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao, được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nạn nhân đuối nước ở vùng biển Nghệ An - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An cho biết, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra khoảng 50 vụ đuối nước trẻ em và có hơn 30 em tử vong do đuối nước, trong đó nhóm 5-16 tuổi chiếm nhiều nhất. Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 38 vụ đuối nước làm 48 trẻ em tử vong.

