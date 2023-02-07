Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, nhiều người chia sẻ, bình luận chúc mừng, xin vía may mắn nhưng cũng có tài khoản bày tỏ sự hoài nghi về sự thật của những tấm ảnh trên.

Theo thông tin từ Thanh Niên cho hay, hình ảnh người cầm 14 tờ vé số trúng độc đắc của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang có dãy số 654868 mở thưởng ngày rằm tháng giêng (5.2) được lan truyền chóng mặt.

Anh T. cho biết, anh mở đại lý vé số ở TP.Trà Vinh mới hơn 1 năm, bán theo 2 hình thức trực tiếp và online. Anh bán online bằng cách chụp ảnh vé số đăng trên mạng xã hội, ai mua sẽ chọn vé số rồi chụp ảnh gửi cho khách, khách chuyển khoản tiền anh T. giữ vé giúp và trả thưởng nếu trúng.

Theo tìm hiểu, anh Đ.H.T (40 tuổi), chủ một đại lý vé số ở TP.Trà Vinh (Trà Vinh), xác nhận sự việc nói trên. Anh Đ.H.T cho biết chính đại lý của anh đã bán được 14 tờ vé số may mắn này. Anh T. cũng là người trong tấm ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh 14 tờ vé số trúng độc đắc được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Niên

"Hôm 5.2, tôi có bán cho 3 người (2 nữ 1 nam, đều ở Trà Vinh) bằng hình thức online, 1 người mua 3 vé, 1 người 5 vé và 1 người 6 vé. Tất cả đều đã nhận thưởng, hôm qua tôi thông báo trúng thưởng, công ty đã đến trả thưởng lúc 20 giờ 30 cùng ngày, đến 21 giờ tôi trả thưởng cho 2 người nữ 8 vé, còn người nam, đến 7 giờ sáng 6.2 tôi đã trả thưởng đủ.

Sau khi trừ thuế theo công ty (10% - NV) và hoa hồng cho đại lý (8 triệu đồng/vé - NV) thì mỗi vé trúng độc đắc nhận được 1,792 tỉ đồng", anh T. kể lại.

Theo anh T., từ lúc mở đại lý bán vé số kiến thiết đến nay, đây là lần trúng nhiều nhất. Riêng về danh tính khách mua vé số thì anh không thể tiết lộ được vì "lời hứa bảo mật cho khách hàng".

Ngoài ra, Tổng giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang cũng xác nhận thông tin trên.

Dở khóc dở cười chuyện đưa nhau ra tòa vì tờ vé số trúng độc đắc 2 tỉ đồng chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ không lâu trước đó. Chuyện hy hữu xảy ra tại một xưởng sản xuất đồ gỗ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Người chủ mua vé số rồi cho công nhân một tờ và nói nếu trúng giải thì chia cho toàn bộ công nhân trong xưởng.

Rắc rối bắt đầu xảy ra từ đây khi ông chủ xưởng gỗ lấy lại tờ vé số và đi lãnh giải nhưng sau đó không chia cho các công nhân như đã hứa. Thế là cả chủ và thợ phải đưa nhau ra tòa.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Long Hồ, vào đầu giờ chiều 7-1-2021 tại nhà xưởng sản xuất gỗ của mình, ông Trần Thanh Th. có mua năm tờ vé số Công ty xổ số kiến thiết tỉnh An Giang từ người bán vé số dạo tên Hồ Thị Bích Thủy.

Mua xong, ông Th. kêu bà Nguyễn Thị Thu Diễm là công nhân đang làm việc tại xưởng cho một tờ (có dãy số 317626) và dặn: "Chiều nay tờ vé số này mà trúng thì chia hết cho các công nhân đang làm ngày hôm nay".

Theo hồ sơ, ngày 7-1-2021, có tổng cộng 19 công nhân làm việc tại xưởng.

Ngay tại thời điểm ông Th. cho tờ vé số thì có nhiều người chứng kiến.

Khoảng 16h45 cùng ngày, bà Diễm nhờ ông Xuân (thợ hàn) dò giùm tờ vé số. Ông Xuân dò đài An Giang thấy trúng giải đặc biệt nên reo lên: "Trúng đặc biệt rồi dì Diễm ơi". Mọi người so lại thì thấy tờ vé số và lô đặc biệt có dãy số 317626 trùng nhau.

Bà Diễm và các công nhân vui mừng chạy qua cho ông Trần Thanh Th. hay tin tờ vé số ông cho hồi trưa đã trúng giải đặc biệt. Lúc bà Diễm chạy qua nhà ông Th. còn có ông Xuân và bà Loan cũng chạy theo.

Khi bà Diễm còn đang cầm tờ vé số trên tay thì ông Th. giật lấy và kêu ông Xuân đưa điện thoại để dò lại. Dò xong, ông Th. cầm tờ vé số trúng bỏ vào túi áo bên trái.

Ông Th. dặn bà Diễm, ông Xuân, bà Loan đừng la om sòm để ông đi lãnh giải giùm rồi đến chiều 28 Tết xưởng nghỉ làm ông sẽ chia cho công nhân trong xưởng. Lý do ông Th. sợ lãnh về chia ngay thì các công nhân sẽ nghỉ làm.

Do ông Th. là chủ nên bà Diễm, ông Xuân, bà Loan tin tưởng. Đến ngày 28 Tết nghỉ làm nhưng ông Th. không chia tiền cho các công nhân như đã hứa, mà chỉ đưa cho mỗi người một số tiền khác nhau (từ 5 - 20 triệu), tổng cộng là 183 triệu đồng. Do đó, các công nhân khởi kiện ông Th. ra tòa, yêu cầu phải trả lại toàn bộ số tiền trúng thưởng kèm lãi suất.