Chị Đ.T.B.T. (mẹ em H.) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11g trưa 17/5. Thời điểm này, cháu H. đang trên đường chở em trai đi học về.

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, sáng 20/5, một lãnh đạo Trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhà trường đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc 1 nam sinh lớp 10 đang theo học tại trường bị nhóm người lạ mặt đâm trọng thương 2 tay. Vị hiệu trưởng này cho biết, theo như tường trình của giáo viên chủ nhiệm và đơn xin phép của phụ huynh, vào sáng 17/5, em Đ.H.H. (học sinh lớp 10 Trường THPT Hồng Đức) bị một nhóm thanh niên lạ đâm vào 2 tay, phải nhập viện cấp cứu nối dây thần kinh trụ và nằm lại điều trị.

Em Đ.H.H. (học sinh lớp 10 Trường THPT Hồng Đức) bị đâm trọng thương ở hai tay - Ảnh: Bảo vệ pháp luật Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức cho biết, vụ việc xảy ra ngoài trường học, hiện gia đình đã báo công an. Riêng em H. bị đâm trọng thương đúng lúc thi hết học kỳ II nên phải tạm dừng. Chiều 19/5, mẹ của em H. đã làm đơn xin phép cho em này được kiểm tra lại bổ sung điểm thi học kỳ, nhà trường đã đồng ý cho em thực hiện.

“Nhà trường đang tiếp tục theo dõi để tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ học sinh” - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức cho hay. Chị Đ.T.B.T. (mẹ em H.) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11g trưa 17/5. Thời điểm này, cháu H. đang trên đường chở em trai đi học về. “Theo lời kể của cháu, vào thời điểm trên, cháu đang chở em trai đi học về đến hẻm 125 đường Đinh Công Tráng (TP Buôn Ma Thuột) thì thấy có một nhóm thanh niên đang đánh nhau. Lúc này, các cháu có đứng lại xem. Tại đây, một người bạn của cháu H. đã rút điện thoại ra quay video lại. Thấy vậy, có một thanh niên đi lại chửi bới, không cho quay” - chị T. cho biết. Cũng theo chị T., sau đó, hai con của chị và bạn mình đi về thì nhóm thanh niên đuổi theo tấn công bạn của cháu H. và đâm trọng thương 2 tay của cháu H. “Hiện con trai tôi đã mổ xong và đang nằm điều trị, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Liên quan đến sự việc này, gia đình đã báo cho cơ quan công an, đề nghị làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm hành vi của nhóm thanh niên” - chị T. bức xúc.

Thêm một vụ học sinh lớp 10 bị đâm thương tích khi đang trên đường đi học về "Em H. hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Nhà trường đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk để có hướng xử lý tiếp theo" – ông Nguyễn Chơn Uy - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức cho biết.

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