Kinh hoàng: Người đàn ông đòi nợ bất thành và bị con nợ đâm tử vong

Đời sống 19/05/2023 21:43

Trong quá trình xô đẩy, dằn co qua lại để đòi nợ, ông T.Q.V. đã bị con nợ đâm tử vong.

Dẫn nguồn thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, vào khoảng 10h30 ngày 19/5/2023, ông T.Q.V. (sinh năm 1959, ở phường Hồng Tiến, TP. Phổ Yên) bị ông N.B.T. (sinh năm 1982, trú tại xóm Đại Lễ, xã Bảo Lý) đâm tử vong.

Qua điều tra ban đầu, vợ ông T. có thiếu vợ chồng ông V. một số tiền lớn. Tuy nhiên, sau khi hai vợ chồng ông V. đến nhà ông T. để giải quyết tiền nợ với vợ T. thì đã xảy ra cãi vã, xô xát giữa hai bên. Sau khi bị ông V. đánh, T. đã dùng dao gọt hoa quả đâm ông V. nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay lập tức, Ông V. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Kinh hoàng: Người đàn ông đòi nợ bất thành và bị con nợ đâm tử vong - Ảnh 1
 Ông T.Q.V. đã bị con nợ đâm tử vong - Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Công an huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) đã tiếp nhận và tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Sau khi gây án, Tú đã đến cơ quan Công an huyện Phú Bình tự thú. 

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 15/5/2023 khi ông Chìu Quay Ph. đang ngồi bên nhà hàng xóm thì Chìu Quay Lằm (trú cùng thôn, là anh trai ruột của Chìu Quay Ph.) sang đòi ông Ph. trả nợ dẫn đến hai bên cãi vã. Chìu Quay Lằm dùng xẻng, đá đập vào đầu nhiều nhát khiến em ruột tử vong. 

Kinh hoàng: Người đàn ông đòi nợ bất thành và bị con nợ đâm tử vong - Ảnh 2
Đối tượng Chìu Quay Lằm - Ảnh: báo Người Lao Động

Vào ngày 18/5/2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Chìu Quay Lằm để điều tra, làm rõ. 

Người đàn ông đâm hàng xóm suýt tử vong vì vợ và mẹ hay qua coi bói

Người đàn ông đâm hàng xóm suýt tử vong vì vợ và mẹ hay qua coi bói

Sơn than trách mẹ vì vợ và mẹ ngày nào cũng qua nhà anh D. coi bói nên Sơn mới qua gọi về, rồi xuống tay đâm anh D. thương tích.

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