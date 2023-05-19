Hé lộ nguyên nhân người đàn ông giết vợ, đâm trọng thương em gái vợ

Đời sống 19/05/2023 12:38

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản nên Lường Văn Quân (SN 1989, quê Yên Bái, trú ở huyện Mường Tè, Lai Châu) đã ra tay với vợ và em vợ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người lao động, công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ đã đối tượng Lường Văn Quân (SN 1989), quê ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; hiện trú tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 16/5, Công an huyện Mường Tè nhận được tin báo tại địa bàn xã Bum Tở, huyện Mường Tè xảy ra vụ án giết người nạn nhân là chị V.P.M. (SN 1994) đã bị tử vong còn chị V.L.N. (SN 1998) bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu xác định đối tượng gây án là Lường Văn Quân. Sau khi dùng dao đâm làm chị M. tử vong, chị N. bị thương nặng, đối tượng Quân đã bỏ chạy bằng xe máy khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mường Tè đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu, đến 12h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ an toàn Lường Văn Quân trong khi đối tượng đang ẩn nấp tại khu 8, thị trấn Mường Tè.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông giết vợ, đâm trọng thương em gái vợ - Ảnh 1
Cơ quan CSĐT lấy lời khai nghi phạm Lường Văn Quân - Ảnh Báo Người lao động

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, sau khi bị bắt, nghi phạm Lường Văn Quân khai nhận, do mâu thuẫn nên đã dùng dao đâm vợ là chị V.P.M. (SN 1994) tử vong và đâm chị V.L.N. (SN 1998, em gái chị M.) bị thương nặng.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cũng thông tin: "Nghi phạm Lường Văn Quân và vợ sắp ly hôn. Qua xác định ban đầu, hai người đã xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông giết vợ, đâm trọng thương em gái vợ - Ảnh 2
Nghi phạm bị cơ quan công an bắt - Ảnh VietNamNet

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cũng thông tin: "Nghi phạm Lường Văn Quân và vợ sắp ly hôn. Qua xác định ban đầu, hai người đã xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản.

Không những mâu thuẫn trong phân chia tài sản mà còn chuyện tình ái. Việc mâu thuẫn này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào ngày 16/5, vừa qua".

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Sáng 19/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã ra quyết định mới đối với bị can Lường Văn Quân (SN 1989) về hành vi Giết người.

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