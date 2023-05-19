Ngày 18/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tạm giữ đối tượng Chìu Quay Lằm để điều tra, làm rõ về hành vi đánh chết người.
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Theo thông tin từ báo Công lý, chiều 15/5/2023, ông Chìu Quay Phương (SN 1963, trú tại thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm thì anh trai ruột là Chìu Quay Lằm (trú cùng thôn) sang đòi ông P. trả nợ. Hai bên đã to tiếng cãi vã.
Sau đó, ông Phương bỏ về nhà, Lằm đã đi theo vào nhà và hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Chìu Quay Lằm đã sử dụng xẻng gỗ, đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của ông Phương khiến ông nạn nhân tử vong tại chỗ.
Theo nguồn tin từ VOV, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin, đã chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ, Công an huyện Bình Liêu tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu, chứng cứ.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ đối với Chìu Quay Lằm để tiếp tục điều tra làm rõ.