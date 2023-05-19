Phẫn nộ: Anh trai dùng hung khí sát hại em ruột vì mâu thuẫn nhỏ

Đời sống 19/05/2023 09:35

Ngày 18/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tạm giữ đối tượng Chìu Quay Lằm để điều tra, làm rõ về hành vi đánh chết người.

Theo thông tin từ báo Công lý, chiều 15/5/2023, ông Chìu Quay Phương (SN 1963, trú tại thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm thì anh trai ruột là Chìu Quay Lằm (trú cùng thôn) sang đòi ông P. trả nợ. Hai bên đã to tiếng cãi vã.

Phẫn nộ: Anh trai dùng hung khí sát hại em ruột vì mâu thuẫn nhỏ - Ảnh 1
Đối tượng Chìu Quay Lằm - Ảnh: Báo Công lý

Sau đó, ông Phương bỏ về nhà, Lằm đã đi theo vào nhà và hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Chìu Quay Lằm đã sử dụng xẻng gỗ, đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của ông Phương khiến ông nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ VOV, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin, đã chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ, Công an huyện Bình Liêu tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu, chứng cứ.

Phẫn nộ: Anh trai dùng hung khí sát hại em ruột vì mâu thuẫn nhỏ - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ đối với Chìu Quay Lằm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cụ ông 90 tuổi giết hại vợ 85 tuổi, hé lộ nguyên nhân đắng lòng

Cụ ông 90 tuổi giết hại vợ 85 tuổi, hé lộ nguyên nhân đắng lòng

Mới đây, sự việc một cụ ông 90 tuổi đã ra tay giết hại người vợ 85 tuổi của mình gây chấn động cộng đồng mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh chết anh trai mâu thuẫn tiền bạc giết người

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới