Thông tin MỚI về nghi phạm sát hại vợ và em gái ở Lai Châu

Đời sống 19/05/2023 10:11

Sáng 19/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã ra quyết định mới đối với bị can Lường Văn Quân (SN 1989) về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 19/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lường Văn Quân (SN 1989, quê Yên Bái, trú ở huyện Mường Tè, Lai Châu) về hành vi Giết người.

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Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Quân - Ảnh: Báo Dân trí

Tại cơ quan công an, Quân khai do mâu thuẫn nên đã dùng dao đâm vợ là chị V.P.M. (SN 1994, vợ Quân) tử vong và đâm chị V.L.N. (SN 1998, em gái chị M.) bị thương nặng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng 9h sáng cùng ngày (16/5) tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị một đối tượng nam giới dùng dao sát hại. 

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục trên, điều khiển xe gắn máy WAVE RSX F1 màu Đen - Xanh, biển kiểm soát 25M1 – 104.53 nghi đi về hướng Nậm Nhùn.

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Nghi phạm thời điểm bị bắt - Ảnh: Báo Người lao động

Sau gần 3 tiếng gây án đến khoảng 12h15 ngày 16/5, đối tượng Lường Văn Quân (SN 1989, quê Yên Bái, trú ở huyện Mường Tè, Lai Châu) bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường gây án khoảng 30km, tại một bụi cây ở thị trấn Mường Tè. 

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Ngày 18/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tạm giữ đối tượng Chìu Quay Lằm để điều tra, làm rõ về hành vi đánh chết người.

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