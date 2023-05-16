Nóng: Vây bắt thành công nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Lai Châu chỉ sau 3 giờ gây án

Đời sống 16/05/2023 13:31

Trưa 16/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được Lường Văn Quân (SN 1989, Lai Châu), nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau gần 3 tiếng gây án đến khoảng 12h15 ngày 16/5, đối tượng Lường Văn Quân (SN 1989, quê Yên Bái, trú ở huyện Mường Tè, Lai Châu) bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường gây án khoảng 30km, tại một bụi cây ở thị trấn Mường Tè. 

Nóng: Vây bắt thành công nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Lai Châu chỉ sau 3 giờ gây án - Ảnh 1
Nghi phạm thời điểm bị bắt - Ảnh: Báo Dân trí

Theo điều tra, Quân dùng dao đâm một nạn nhân bị thương và một người khác tử vong tại chỗ. Cả hai nạn nhân đều là phụ nữ.

Nóng: Vây bắt thành công nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Lai Châu chỉ sau 3 giờ gây án - Ảnh 2
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Quân - Ảnh: Báo Dân trí

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ Người đưa tin, khoảng 9h sáng cùng ngày (16/5) tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị một đối tượng nam giới dùng dao sát hại. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xác định nghi phạm là Lường Văn Quân (SN 1989, trú, Xã Bum Tở). Các đơn vị chức năng đã huy động khoảng 70 người tham gia truy bắt nghi phạm. 

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục trên, điều khiển xe gắn máy WAVE RSX F1 màu Đen - Xanh, biển kiểm soát 25M1 – 104.53 nghi đi về hướng Nậm Nhùn.

Nóng: Vây bắt thành công nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Lai Châu chỉ sau 3 giờ gây án - Ảnh 3
Đối tượng mặc quần lửng đến ngang gối màu cam, áo khoác ngoài dài tay tối màu - Ảnh: Người đưa tin
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