"Em H. hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Nhà trường đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk để có hướng xử lý tiếp theo" – ông Nguyễn Chơn Uy - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức cho biết.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 20/5, ông Nguyễn Chơn Uy - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận em Đ.H.H. (học sinh lớp 10) bị nhóm đối tượng đâm bị thương ở 2 tay. Theo ông Uy, vụ việc xảy ra ngoài trường học và phụ huynh đã trình báo công an. Riêng em H. bị đâm trong thời gian thi học kỳ 2 nên phải tạm dừng. Sau đó 2 ngày, sức khỏe em H. tạm ổn nên nhà trường đã tạo điều kiện để em H. thi lại.

"Em H. hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Nhà trường đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk để có hướng xử lý tiếp theo" – ông Uy cho biết thêm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 17/5, em H. đang chở em trai trên đường về nhà thì bị một nhóm đối tượng đâm trọng thương. Phụ huynh của em H. cho biết con bị đâm vào 2 tay, trong đó tay trái bị đâm dập dây thần kinh, phải phẫu thuật.

Em Đ.H.H. học sinh Trường PTTH Hồng Đức bị đâm khi trên đường về nhà - Ảnh: Người Lao động Trước một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Nam Định nhưng nạn nhân không qua khỏi. Cụ thể, ngày 9/5, trao đổi với báo Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa H.Hải Hậu (Nam Định) cho biết, chiều 8/5, bệnh viện có tiếp nhận ca cấp cứu nam sinh Đ.H.A.P. Tuy nhiên, nam sinh tử vong ngoại viện, thi thể nạn nhân ngay sau đó đã được chuyển đến nhà xác. Theo thông tin vụ việc, khoảng 16 giờ 55 ngày 8/5, kết thúc giờ học, em P. ngồi nhờ xe một học sinh cùng lớp là T.V.S để về nhà. Khi cả hai di chuyển đến ngã ba xã Hải Phong (đường rẽ sang xã Hải An), thì P. chuyển sang đi nhờ xe một nam thanh niên khác (chưa rõ danh tính) để đi về hướng xã Hải An. Cả hai đang đi đến đoạn đường giáp ranh giữa xã Hải Phong và xã Hải An, em P. bất ngờ bị đâm. Nạn nhân nhanh chóng được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Hải Phong (H.Hải Hậu) ngay sau đó. Do vết thương quá nặng, P. tiếp tục được chuyển viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Hải Hậu, tuy nhiên, P. tử vong trước khi nhập viện. Cơ quan chức năng H.Hải Hậu phối hợp Công an tỉnh Nam Định điều tra, làm rõ vụ nam sinh bị đâm tử vong khi đang trên đường đi học về.

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 11 bị nhóm người đuổi đánh đến chấn thương sọ não Công an quận Thanh Khê tiếp tục truy xét các nghi phạm còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý theo định pháp luật.

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