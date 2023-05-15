Mới đây, một nam sinh lớp 10 trên địa bàn TP.HCM bị bạn cùng khối đánh vỡ xương sọ phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sự việc xảy ra giữa hai học sinh là T.C.M. và L.Đ.L., cùng học lớp 10, Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 11, TPHCM). Nam sinh T.C.M. bị một nhóm bạn hù dọa và áp sát để đưa đến khu vực Nhà thi đấu Phú Thọ khi tan học ngày 5/5. Sau đó, M. bị L.Đ.L. đánh trước sự chứng kiến của gần chục nam sinh khác.

Theo lời kể của người trong cuộc, học sinh L. vẽ một vòng tròn và yêu cầu M. không được chạy khỏi vòng tròn đó, rồi liên tiếp đánh M. Quá đau, M. xin L. không đánh nữa nhưng L. ra điều kiện phải chui qua háng của tất cả nam sinh có mặt ở đó thì L. mới tha. Nam sinh M. bị đánh thâm bầm mắt, vỡ xương sọ - Ảnh: Báo Dân Trí Gần chục nam sinh là bạn của L. đứng vây quanh nhưng không ai can ngăn vụ ẩu đả. Được biết, đây không phải lần đầu tiên T.C.M. bị đánh.

Nạn nhân T.C.M. sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị với thương tích vỡ xương sọ (cụ thể là gãy xương trán), nhiều chỗ phù nề, bầm dập, hai mắt thâm đen "như mắt gấu trúc". Nguyên nhân của vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Dẫn nguồn tin từ Zing News, vào tháng 7/2022, cũng xảy ra một trường hợp tương tự ở tỉnh Hải Dương. Đối tượng Phạm Quốc Cường (17 tuổi) cho rằng nam sinh Đ.Q.H. (16 tuổi) tán tỉnh người yêu của mình là P.T.Q.T. (16 tuổi, người địa phương, học sinh trường THPT Ninh Giang II) trên mạng xã hội. Sau đó, Cường rủ đồng bọn đi tìm H. để đánh nhưng không thấy. Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Zing News Khoảng 20h ngày 11/7, cả 4 đèo nhau trên 2 xe đạp điện đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội. Thấy H. ở đây, cả nhóm gọi nạn nhân ra rồi dùng chân tay đánh, đấm, đá vào người khiến nạn nhân tử vong. Cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm tử thi xác định sơ bộ nguyên nhân chết của nam sinh là do chấn thương đầu gáy gây phù não, xuất huyết não, xuất huyết bán cầu đại não 2 bên và tiểu não, gẫy gai đốt sống cổ 3.

Cựu đại úy Công an từng gây náo loạn sân bay chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm Sau phiên tòa vào cuối tháng 4/2022, bà Hiền bị tuyên 7 năm tù vì tội 'cướp tài sản' nhưng đã kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm mở trong tháng 5 sau đó phải tạm hoãn.

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