Nam sinh lớp 10 bị bạn học đánh vỡ xương sọ chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm

Đời sống 15/05/2023 10:35

Mới đây, một nam sinh lớp 10 trên địa bàn TP.HCM bị bạn cùng khối đánh vỡ xương sọ phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sự việc xảy ra giữa hai học sinh là T.C.M. và L.Đ.L., cùng học lớp 10, Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 11, TPHCM).

Nam sinh T.C.M. bị một nhóm bạn hù dọa và áp sát để đưa đến khu vực Nhà thi đấu Phú Thọ khi tan học ngày 5/5. Sau đó, M. bị L.Đ.L. đánh trước sự chứng kiến của gần chục nam sinh khác.

Theo lời kể của người trong cuộc, học sinh L. vẽ một vòng tròn và yêu cầu M. không được chạy khỏi vòng tròn đó, rồi liên tiếp đánh M. Quá đau, M. xin L. không đánh nữa nhưng L. ra điều kiện phải chui qua háng của tất cả nam sinh có mặt ở đó thì L. mới tha.  

Nam sinh lớp 10 bị bạn học đánh vỡ xương sọ chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm - Ảnh 1
Nam sinh M. bị đánh thâm bầm mắt, vỡ xương sọ - Ảnh: Báo Dân Trí

Gần chục nam sinh là bạn của L. đứng vây quanh nhưng không ai can ngăn vụ ẩu đả. Được biết, đây không phải lần đầu tiên T.C.M. bị đánh.

Nạn nhân T.C.M. sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị với thương tích vỡ xương sọ (cụ thể là gãy xương trán), nhiều chỗ phù nề, bầm dập, hai mắt thâm đen "như mắt gấu trúc". Nguyên nhân của vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm.

Dẫn nguồn tin từ Zing News, vào tháng 7/2022, cũng xảy ra một trường hợp tương tự ở tỉnh Hải Dương. Đối tượng Phạm Quốc Cường (17 tuổi) cho rằng nam sinh Đ.Q.H. (16 tuổi) tán tỉnh người yêu của mình là P.T.Q.T. (16 tuổi, người địa phương, học sinh trường THPT Ninh Giang II) trên mạng xã hội. Sau đó, Cường rủ đồng bọn đi tìm H. để đánh nhưng không thấy.

Nam sinh lớp 10 bị bạn học đánh vỡ xương sọ chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Zing News

Khoảng 20h ngày 11/7, cả 4 đèo nhau trên 2 xe đạp điện đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội. Thấy H. ở đây, cả nhóm gọi nạn nhân ra rồi dùng chân tay đánh, đấm, đá vào người khiến nạn nhân tử vong.

Cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm tử thi xác định sơ bộ nguyên nhân chết của nam sinh là do chấn thương đầu gáy gây phù não, xuất huyết não, xuất huyết bán cầu đại não 2 bên và tiểu não, gẫy gai đốt sống cổ 3. 

Cựu đại úy Công an từng gây náo loạn sân bay chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Cựu đại úy Công an từng gây náo loạn sân bay chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Sau phiên tòa vào cuối tháng 4/2022, bà Hiền bị tuyên 7 năm tù vì tội 'cướp tài sản' nhưng đã kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm mở trong tháng 5 sau đó phải tạm hoãn.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh bị bạn học đánh bản tin đời sống tin tức

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 44 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới