Bắt đầu kiểm tra toàn diện TikTok Việt Nam từ hôm nay

Đời sống 15/05/2023 10:06

Từ hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam, nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của nền tảng này trong quá trình hoạt động, kinh doanh.

Thông tin từ Báo Thanh Niên, theo kế hoạch của Bộ TT-TT, từ 15/5, đoàn kiểm tra của Bộ TT-TT và các bộ, ngành sẽ kiểm tra toàn diện TikTok do mạng xã hội này có những sai phạm trong thời qua.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 14/5, một lãnh đạo của Cục Phát thanh truyền hình - thông tin điện tử (Bộ TT-TT), cho biết đợt kiểm tra dự kiến diễn ra trong nửa cuối tháng 5. Tuy nhiên, những nội dung cụ thể về kế hoạch kiểm tra TikTok cũng như quá trình kiểm tra sẽ không được công bố công khai.

Theo báo cáo về hoạt động chất vấn liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông vừa được Bộ TT-TT gửi Quốc hội, cơ quan này cho biết, kế hoạch kiểm tra toàn diện sẽ diễn ra trong tháng 5 tại Công ty TNHH Công nghệ Tiktok Việt Nam đóng tại TP.HCM.

Bộ TT-TT đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp quản lý thuật toán của mạng xã hội xuyên biên giới, đặc biệt là TikTok, từ đó đề xuất giải pháp triển khai tại Việt Nam như: siết chặt quản lý, yêu cầu cung cấp các thuật toán gợi ý nội dung cho Chính phủ để giám sát việc thu thập dữ liệu, chống gây nghiện, điều hướng thông tin đến người dùng.

Theo thông tin từ Vietnam+, vào tháng 4 vừa qua, Bộ TT-TT đã chỉ ra 6 hành vi vi phạm của nền tảng mạng xã hội này tại Việt Nam.

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6 sai phạm của mạng xã hội TikTok tại Việt Nam - Ảnh: Vietnam+ 

Theo đó, TikTok phát triển mạnh ở thị trường Việt Nam từ năm 2019; tuy nhiên, việc phát triển mạnh không đi đôi với trách nhiệm giữ gìn, quản lý nền tảng lành mạnh, an toàn với người dùng.

Trước đây, nền tảng TikTok chủ yếu thuần túy giải trí, nhưng từ năm 2022 trở lại đây, trên nền tảng TikTok xuất hiện nhiều nội dung chống phá Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, nhiều nội dung độc hại phát triển mạnh tạo thành trào lưu, gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em Việt Nam.

Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện Tiktok từ 15/5

Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện Tiktok từ 15/5

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết từ 15/5, đoàn thanh tra sẽ tiến hành rà soát lại mọi hoạt động của TikTok tại Việt Nam, dự kiến đợt kiểm tra sẽ kéo dài đến hết tháng 5 này.

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