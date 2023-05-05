Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện Tiktok từ 15/5

Đời sống 05/05/2023 14:29

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết từ 15/5, đoàn thanh tra sẽ tiến hành rà soát lại mọi hoạt động của TikTok tại Việt Nam, dự kiến đợt kiểm tra sẽ kéo dài đến hết tháng 5 này.

Theo thông tin từ VTC News, Sáng ngày 5/5, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Quang Tự Do cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi công văn đến các ban ngành để cử người tham gia đoàn thanh tra.

Ông Lê Quang Tự Do cũng cho biết thêm, hiện danh sách thành viên đoàn kiểm tra đã được cập nhật, đề cương cũng đã hoàn thành. Kế hoạch kiểm tra Tiktok sẽ sớm được tiến hành.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 6 sai phạm của TikTok tại Việt Nam. Theo đó, TikTok không có biện pháp kiểm soát hiệu quả những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước, tin giả, nội dung nhảm nhí, độc hại, thậm chí là gây nguy hiểm với trẻ em.

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Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Ảnh: VTC News  

Thông tin từ báo Người lao động, Tiktok đã xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2019, và phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục PT-TH-TTĐT cho rằng việc phát triển mạnh của nền tảng đến từ Trung Quốc này không đi đôi với trách nhiệm để giữ gìn, quản lý nội dung lành mạnh, an toàn với người dùng.

Mạng xã hội này sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng nhằm phát tán những nội dung giật tít, câu view, bất chấp đó là nội dung độc hại, phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ. TikTok không có biện pháp kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn hoạt động kinh doanh, buôn bán, quảng cáo hàng giả, hàng nhái, các loại thuốc kích dục, các thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

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TikTok đang trở thành một mối nguy khi có nhiều nội dung độc hại được sản xuất - Ảnh: Internet

Thwo thông tin từ VTC News, TikTok không quản lý hoạt động của các idol TikTok, nhiều idol TikTok có xu hướng sản xuất những nội dung nhảm nhí, thiếu văn hóa để nhắm vào sự hiếu kỳ của người xem, thậm chí còn tạo trend để thu lời từ những nội dung này.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định TikTok không có biện pháp kiểm soát hiệu quả các nội dung vi phạm bản quyền, đặc biệt là các nội dung trích từ phim. TikTok cũng không có biện pháp quản lý để người dùng tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư, cá nhân của người khác để tung tin giả, hoặc bôi nhọ, xúc phạm người khác.

Đáng lo ngại, theo ông Lê Quang Tự Do, những sai phạm của TikTok để lại hệ lụy nghiêm trọng như tạo môi trường thuận lợi cho tin giả phát tán, gây thiệt hại về kinh tế và bất ổn cho xã hội. Khuyến khích, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Nội dung vi phạm bản quyền tràn lan.

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Theo thông tin đăng tải, cô gái này được mời tham gia vào một hoạt động trên Tiktok, chỉ việc ấn like, ngồi xem, giả vờ ấn đặt hàng là có tiền.

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Từ khóa:   tiktok tiktok việt nam bộ thông tin và truyền thông

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