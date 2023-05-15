Cựu đại úy Công an từng gây náo loạn sân bay chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Xã hội 15/05/2023 10:34

Sau phiên tòa vào cuối tháng 4/2022, bà Hiền bị tuyên 7 năm tù vì tội 'cướp tài sản' nhưng đã kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm mở trong tháng 5 sau đó phải tạm hoãn.

Thông tin từ Vietnamnet, dự kiến, chiều ngày 17/5, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm cựu đại úy Lê Thị Hiền (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và đồng phạm về tội "cướp tài sản".

Trước đó, ngày 24/9/2022, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) tuyên án 18 bị cáo trong vụ án cướp tài sản. Riêng bị cáo Lê Thị Hiền nhận mức án 7 năm tù vì tội "cướp tài sản". Các bị cáo còn lại nhận án từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù vì cùng tội danh.

Cựu đại úy Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất gần 4 năm trước sau đó đã làm đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm từng được TAND TP Hà Nội mở trong tháng 5 nhưng phải tạm hoãn.

Cựu đại úy Công an từng gây náo loạn sân bay chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 1
Cựu đại úy Lê Thị Hiền từng 'náo loạn' sân bay - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo Báo Tuổi Trẻ, bà Lê Thị Hiền là cựu đại úy công an, từng mắng chửi nhân viên hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8/2019. Sau hành vi trên, bà Hiền bị kỷ luật, giáng cấp từ đại úy xuống trung úy rồi cho xuất ngũ.

Hồi tháng 9/2022, bị cáo Hiền bị TAND quận Đống Đa (Hà Nội) tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản. Cùng tội danh, 17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2019 bà Hiền và Vũ Anh Hoàng (31 tuổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (30 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng góp hơn 2 tỉ đồng mở quán Magic Lounge (đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) để kinh doanh đồ uống, bóng cười.

Cựu đại úy Công an từng gây náo loạn sân bay chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 2
Phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu đại úy Lê Thị Hiền từng phải tạm hoãn - Ảnh: Vietnamnet

Đến tháng 3/2020, Hoàng, Thăng, Hiền ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang (29 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán với ba mục tiêu phải đạt được trong 3 tháng.

Theo đó, tháng thứ nhất là xây dựng, tuyển chọn và đào tạo 50 nhân viên đặt bàn, 6 nhân viên phục vụ bàn, 1 bảo vệ... kèm điều kiện doanh số tháng phải đạt 1,6 tỉ đồng.

Tháng thứ 2 phải tuyển thêm 50 nhân viên đặt bàn, doanh số đạt 1,7 tỉ đồng. Tháng thứ 3 tuyển thêm 50 nhân viên đặt bàn, doanh số đạt 2 tỉ đồng...

Ngược lại, nếu sau 3 tháng không đạt được mục tiêu trong hợp đồng, Trang sẽ phải làm tiếp đến khi nào đạt được thì thôi.

Do dịch bệnh COVID-19, quán Magic Lounge không có khách nên Trang phải tiếp tục làm đến tháng 3/2021.

Trang dùng nữ nhân viên của quán lên các trang mạng xã hội Tinder, Badoo... hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách đến quán rồi đưa các dịch vụ của quán (đồ ăn uống, bóng cười...) lên. Sau đó, các nữ nhân viên sẽ bỏ trốn, để khách ở lại thanh toán tiền.

Đồng thời, quán thành lập "đội bảo an" gồm các nhân viên nam. Những người này có nhiệm vụ như "bảo kê", đánh và ép khách nếu không chịu trả tiền. Cách thức này trong quán gọi là "gí bill".

Đã xảy ra việc nhân viên đánh khách khi họ không chịu trả tiền vì bị "gí bill" nên quán bị "bóc phốt" trên các trang mạng xã hội...

Trong vụ việc, một nam thanh niên (22 tuổi, quê Từ Sơn, Bắc Ninh) bị nhân viên quán "gí bill" với tổng số tiền gần 39 triệu đồng, Hiền đã trực tiếp xuống quán để giải quyết.

Sau đó, Hiền nhắn tin cho Nguyễn Tiến Dũng để dặn gặp những khách có quan hệ như thế thì đừng "gí bill".

Cơ quan điều tra xác định từ 31/3 đến 14/4/2021, các bị can đã thực hiện bốn vụ cướp tài sản, chiếm đoạt hơn 84 triệu đồng.

 

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