Thông tin MỚI vụ nam sinh bị bạn đánh vỡ xương trán: 'Bạn bắt em chui qua háng'

Đời sống 16/05/2023 14:02

Sau giờ tan học, nam sinh lớp 10 của trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) bị nhóm bạn cùng khối đánh liên tiếp vào đầu và ngực, bắt chui qua háng 6 học sinh khác.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 15/5, ông Nguyễn Ngọc Phương, Hiệu trưởng trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 11, TP.HCM) cho biết, ngày 5/5, một nam sinh T.C.M. lớp 10 của trường bị nhóm bạn cùng khối đánh nứt xương trán do mâu thuẫn tình cảm.

Thông tin MỚI vụ nam sinh bị bạn đánh vỡ xương trán: 'Bạn bắt em chui qua háng' - Ảnh 1
Học sinh T.C.M. khi nhập viện - Ảnh: Báo Dân trí

Bà Bùi Thị Kim - phụ huynh học sinh T.C.M. bày tỏ lo lắng về sức khỏe, tinh thần của con. Mẹ nạn nhân chia sẻ thêm: Sau sự việc bà mới biết T.C.M. trước đó từng bị học sinh L.Đ.L. đánh, gây sự nhiều lần nhưng cháu không chia sẻ với gia đình mà tự chịu.

Theo lời kể của M., sau khi bị đánh đau quá, M. xin bạn dừng lại nhưng L.Đ.L. đưa ra yêu cầu phải chui qua háng tất cả các bạn có mặt ở đó. M. không chấp nhận yêu cầu chui qua háng, nhóm bạn ra thêm điều kiện khác là giăng dây thành một vòng tròn yêu cầu M. không được phép chạy ra khỏi đó. Nếu M. chạy ra khỏi khu vực, cả nhóm sẽ xúm lại đánh hội đồng.

Sau đó, nam sinh được đưa vào bệnh viện nứt xương trán, nhiều chỗ bầm dập, hai mắt bị đánh thâm đen. Hiện tại, sức khỏe của M. đã tốt hơn nhưng vẫn còn ám ảnh và hoảng loạn về trận đánh.

Ngày 15/5, bà Kim đã đưa M. đến gặp nhà trường để xin lỗi vì sự cố trên; đồng thời mong nhà trường sắp xếp phương án phù hợp cho việc thi cử của em. Qua đó, nhà trường cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho M. nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe. Hiện tại, M. vẫn đang ở nhà, chưa thể tới lớp học tập lại bình thường.

Nạn nhân không kịp thi cuối kỳ 2 nên được nhà trường cho thi bổ sung sau khi xuất viện. Các học sinh khác vẫn đi học bình thường.

Theo nguồn tin từ VnExpress, những ngày qua, học sinh L.Đ.L. và gia đình qua thăm hỏi, xin lỗi M. cùng gia đình. Nhóm bạn còn lại không hề đến xin lỗi M.

Thông tin MỚI vụ nam sinh bị bạn đánh vỡ xương trán: 'Bạn bắt em chui qua háng' - Ảnh 2
Cảnh nam sinh bị đánh - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra bạn đầu, nguyên nhân vụ đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Nam sinh đánh bạn cho rằng em kia trêu chọc bạn gái mình nên cảnh cáo, trả đũa.

Hiện Công an quận 11, TPHCM đang phối hợp nhà trường mời phụ huynh, học sinh lên làm việc, đối chất, làm rõ sự việc.

Nam sinh lớp 10 bị bạn học đánh vỡ xương sọ chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm

Nam sinh lớp 10 bị bạn học đánh vỡ xương sọ chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm

Mới đây, một nam sinh lớp 10 trên địa bàn TP.HCM bị bạn cùng khối đánh vỡ xương sọ phải nhập viện cấp cứu.

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