Vừa tan học, nam sinh lớp 11 bất ngờ bị 2 người đàn ông lạ đánh đập tới tấp, bắt quỳ gối trước cổng trường

Đời sống 13/05/2023 08:36

Ông Đặng Quốc An - Hiệu trưởng trường  THPT Trần Nhân Tông cho biết: "Trước đó, 2 học sinh H và T học sinh lớp 11C5 của trường có xảy ra mâu thuẫn, xích mích, tuy nhiên sự việc đã được đã được giải quyết xong".

Theo thông tin từ VOV, các lực lượng chức năng thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang phối hợp với trường THPT Trần Nhân Tông (phường Mạo Khê) để làm rõ vụ việc 2 người đàn ông đánh một học sinh lớp 11 của trường.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 11/5, trên địa bàn phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, người dân chứng kiến vụ việc 1 nam sinh bị 2 người đàn ông đánh đập, chửi bới.

Vừa tan học, nam sinh lớp 11 bất ngờ bị 2 người đàn ông lạ đánh đập tới tấp, bắt quỳ gối trước cổng trường - Ảnh 1
Đoạn clip cho thấy cảnh một học sinh đang mặc đồng phục Trường THPT Trần Nhân Tông, TX Đông Triều, mang cặp sách bị 2 người đàn ông lớn tuổi lao vào dùng tay tát liên tiếp vào đầu và mặt - Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với báo Pháp luật Việt Nam, ông Đặng Quốc An - Hiệu trưởng trường  THPT Trần Nhân Tông cho biết: "Trước đó, 2 học sinh H và T học sinh lớp 11C5 của trường có xảy ra mâu thuẫn, xích mích, tuy nhiên sự việc đã được đã được giải quyết xong. 

Thế nhưng sau khi học về, học sinh H đã kể chuyện xảy ra ở trường cho bố mình nghe. Mặc dù chưa hiểu rõ đầu đuôi thế nào, hôm sau phụ huynh học sinh H đã rủ thêm một người bạn đến trường chờ lúc tan học gọi học sinh T ra ngoài để dọa dằn mặt. Sự việc xảy ra ngoài nhà trường, trước sự việc trên, nhà trường đã mời 2 học sinh cùng phụ huynh lên trường để làm việc"

Vừa tan học, nam sinh lớp 11 bất ngờ bị 2 người đàn ông lạ đánh đập tới tấp, bắt quỳ gối trước cổng trường - Ảnh 2
Sau khi đoạn clip phát tán trên mạng xã hội nhiều người dân và học sinh tỏ ra rất bức xúc trước việc 2 người lớn hành hung một cháu học sinh và yêu cầu nhà trường và cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, ngày 10/5, một đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một học sinh bị 2 người đàn ông trung tuổi lăng mạ, bạo lực ngay ngoài đường được chia sẽ rộng rãi trên mạng xã hội. Đoạn clip cho thấy cảnh một học sinh đang mặc đồng phục Trường THPT Trần Nhân Tông, TX Đông Triều, mang cặp sách bị 2 người đàn ông lớn tuổi lao vào dùng tay tát liên tiếp vào đầu và mặt trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh của nhà trường.

Sau khi đoạn clip phát tán trên mạng xã hội nhiều người dân và học sinh tỏ ra rất bức xúc trước việc 2 người lớn hành hung một cháu học sinh và yêu cầu nhà trường và cơ quan chức năng vào cuộc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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