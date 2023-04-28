Chiều nay (28/4), Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) báo cáo vụ nam sinh lớp 11 Trường THPT Đông Sơn 1 đã lấy dao chém một bạn cùng lớp nhiều nhát vào mặt, lưng và tay.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vụ việc xảy ra khoảng khoảng 8h30 ngày 28/4, tại lớp học 11A9, Trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn.

Nam sinh bị bạn chém trọng thương ở lưng và tay - Ảnh: CAND

Do mâu thuẫn nảy sinh trong lớp học, sau khi thấy giáo viên ra khỏi lớp Nguyễn Hữu D. (sinh ngày 10/4/2006, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh), là học sinh lớp 11A9, đã dùng dao (dạng dao thái) mang theo từ nhà chém nhiều nhát trên lưng, tay... gây chảy máu nhiều vào Đinh Viết M. (SN 2006, ngụ thôn 6, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn), là bạn học cùng lớp.

Nguyễn Hữu D. - Ảnh: Báo Người lao động

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, hậu quả, nam sinh M. bị thương rất nặng với nhiều vết chém ở mặt, lưng và tay, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn.

Hình ảnh nam sinh bị bạn chém trọng thương ở vùng đầu - Ảnh: Báo Người lao động

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đông Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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