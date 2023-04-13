Vụ án chấn động: Chân dung người đàn ông dùng mã tấu chém bạn nhậu tử vong rồi bỏ về nhà ngủ

Đời sống 13/04/2023 12:12

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Toàn (35 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra làm rõ về hành vi dùng mã tấu chém bạn nhậu của mình 2 nhát tử vong tại chỗ

Theo thông tin Vietnamnet, Nguyễn Minh Toàn (35 tuổi, quê Phú Yên) và anh N.D.T. (45 tuổi) có mối quan hệ thân thiết với nhau. Cả hai thuê phòng trọ đối diện cách nhau 50m để ở tại tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vụ án chấn động: Chân dung người đàn ông dùng mã tấu chém bạn nhậu tử vong rồi bỏ về nhà ngủ - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: Vietnamnet

Khoảng trưa 12/4, Toàn cùng anh T. nhậu tại phòng trọ của anh T., đến hơn 17h cùng ngày, cả 2 đi hát karaoke. Tuy nhiên, trong lúc hát Toàn chê anh T. hát dở nên anh T. bỏ về phòng trọ của mình.

Anh T. không hát nữa, bỏ về phòng trọ của mình. Một lúc sau, Toàn ra khỏi quán karaoke, đến phòng trọ anh T., thấy xe đạp nằm dưới nền bê tông. Toàn cho rằng anh T. xô ngã xe đạp nên cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau.

Theo Thanh niên thông tin thêm, sau khi cả hai cùng thách thức đánh nhau. Anh T. vào phòng trọ cầm 2 con dao, còn Toàn về phòng trọ xách cây mã tấu.

Chủ trọ thấy anh T. cầm hung khí nên đã can ngăn, lấy dao cất. Lúc này, Toàn cầm mã tấu đến, anh T. từ phòng trọ bước ra liền bị Toàn chém 1 nhát đứt động mạch cổ, 1 nhát gần đứt lìa cánh tay khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Toàn về khu nhà trọ của mình ngủ. Gần 1 giờ sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ bắt giữ Toàn.

Vụ án chấn động: Chân dung người đàn ông dùng mã tấu chém bạn nhậu tử vong rồi bỏ về nhà ngủ - Ảnh 2
Nguyễn Minh Toàn bị công an bắt giữ - Ảnh: Thanh Niên
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