Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982, trú Chương Mỹ, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Giết người”

Theo thông tin An ninh thủ đô, cuối năm 2020, anh Trần Thế L. (SN 1991, trú Chương Mỹ, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1982, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) có quan hệ tình cảm, nên cùng thuê trọ tại huyện Chương Mỹ để sinh sống. Tháng 11/2021, cặp này chia tay, nên anh L. không ở trọ cùng chị H. nữa. Ảnh minh họa: Internet Sau đó, chị H. nảy sinh tình cảm với bị cáo Hiếu. Biết việc chị H. có người yêu mới, anh L. ghen tuông, nên thường xuyên đến chỗ trọ của chị H. để gây sự. Khoảng 21h40 ngày 11/5/2022, anh L. được Cảnh (chưa xác định được nhân thân) chở đến trước cửa nhà trọ chị H. thì bắt gặp chị H. đang đứng nói chuyện với Hiếu, nên nảy sinh ghen tuông. Anh L. yêu cầu Cảnh chặn xe máy Hiếu không cho Hiếu đi.

Thấy vậy, chị H. nói với anh L.: “Anh đừng gây sự với người ta nữa, người ta là người đi đường”. Anh L. không đáp lại, nhặt viên gạch định đánh Hiếu. Thấy vậy, chị H. lao vào ôm ngăn cản anh L. thì bị anh L. đẩy ngã. Đồng thời, L. đạp đổ xe máy của Hiếu và đạp vào đùi anh này. Thấy con dao ở bậc thềm nhà trọ chị H., Hiếu nhặt lên chém vào trán anh L. Chém xong, Hiếu cầm dao bỏ chạy thì anh L. đuổi theo. Khi anh L. đuổi kịp, Hiếu quay lại, chém thêm một nhát vào vùng đầu anh L. nhưng anh đỡ được. Anh L. dùng tay ôm giữ người Hiếu thì bị Hiếu chém liên tiếp vào vùng cổ, ngực, nách, tay.

Theo Zing News cho biết thêm, lúc này, người dân chạy đến can ngăn và tước con dao trên tay Hiếu, nên Hiếu bỏ chạy. Anh L. được đưa đi cấp cứu, tổn hại sức khỏe 36%. Ngày 21/9/2022, Hiếu bị bắt tạm giam về hành vi Giết người. Qua xem xét toàn diện vụ án, căn cứ các tình tiết giảm nhẹ bị cáo chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, người bị hại có một phần lỗi, đồng thời không có tình tiết tăng nặng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 7 năm tù về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, anh L. yêu cầu bị cáo bồi thường 300 triệu đồng. Về người đàn ông tên Cảnh, anh L. khai khi nhờ Cảnh chở xuống nhà trọ chị H. thì anh L. không trao đổi, bàn bạc gì về việc đánh ghen, nên không có cơ sở để xem xét xử lý. Đối với việc anh L. có hành vi chửi bới, đẩy ngã chị H., công an đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ ông U70 ngồi tù vì chém người tình do ghen tuông Cho rằng người tình có quan hệ bất chính với người khác nên ông Huyên và nạn nhân thường xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, bà Thịnh không muốn sống chung nữa nên ông Huyên đã nảy sinh ý định giết người rồi tự tử.

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