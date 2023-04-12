Người đàn ông lãnh 7 năm tù vì rượt ruổi chém "tình địch" trọng thương

Đời sống 12/04/2023 13:55

Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982, trú Chương Mỹ, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Giết người”

Theo thông tin An ninh thủ đô, cuối năm 2020, anh Trần Thế L. (SN 1991, trú Chương Mỹ, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1982, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) có quan hệ tình cảm, nên cùng thuê trọ tại huyện Chương Mỹ để sinh sống. Tháng 11/2021, cặp này chia tay, nên anh L. không ở trọ cùng chị H. nữa.

Người đàn ông lãnh 7 năm tù vì rượt ruổi chém 'tình địch' trọng thương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị H. nảy sinh tình cảm với bị cáo Hiếu. Biết việc chị H. có người yêu mới, anh L. ghen tuông, nên thường xuyên đến chỗ trọ của chị H. để gây sự. Khoảng 21h40 ngày 11/5/2022, anh L. được Cảnh (chưa xác định được nhân thân) chở đến trước cửa nhà trọ chị H. thì bắt gặp chị H. đang đứng nói chuyện với Hiếu, nên nảy sinh ghen tuông. Anh L. yêu cầu Cảnh chặn xe máy Hiếu không cho Hiếu đi.

Thấy vậy, chị H. nói với anh L.: “Anh đừng gây sự với người ta nữa, người ta là người đi đường”. Anh L. không đáp lại, nhặt viên gạch định đánh Hiếu. Thấy vậy, chị H. lao vào ôm ngăn cản anh L. thì bị anh L. đẩy ngã. Đồng thời, L. đạp đổ xe máy của Hiếu và đạp vào đùi anh này.

Thấy con dao ở bậc thềm nhà trọ chị H., Hiếu nhặt lên chém vào trán anh L. Chém xong, Hiếu cầm dao bỏ chạy thì anh L. đuổi theo. Khi anh L. đuổi kịp, Hiếu quay lại, chém thêm một nhát vào vùng đầu anh L. nhưng anh đỡ được. Anh L. dùng tay ôm giữ người Hiếu thì bị Hiếu chém liên tiếp vào vùng cổ, ngực, nách, tay.

Theo Zing News cho biết thêm, lúc này, người dân chạy đến can ngăn và tước con dao trên tay Hiếu, nên Hiếu bỏ chạy. Anh L. được đưa đi cấp cứu, tổn hại sức khỏe 36%. Ngày 21/9/2022, Hiếu bị bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Qua xem xét toàn diện vụ án, căn cứ các tình tiết giảm nhẹ bị cáo chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, người bị hại có một phần lỗi, đồng thời không có tình tiết tăng nặng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 7 năm tù về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, anh L. yêu cầu bị cáo bồi thường 300 triệu đồng.

Về người đàn ông tên Cảnh, anh L. khai khi nhờ Cảnh chở xuống nhà trọ chị H. thì anh L. không trao đổi, bàn bạc gì về việc đánh ghen, nên không có cơ sở để xem xét xử lý. Đối với việc anh L. có hành vi chửi bới, đẩy ngã chị H., công an đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ ông U70 ngồi tù vì chém người tình do ghen tuông

Cụ ông U70 ngồi tù vì chém người tình do ghen tuông

Cho rằng người tình có quan hệ bất chính với người khác nên ông Huyên và nạn nhân thường xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, bà Thịnh không muốn sống chung nữa nên ông Huyên đã nảy sinh ý định giết người rồi tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   chem tinh dich tinh dich tin xa hoi tin nong tin phap luat

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km