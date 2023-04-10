Nóng: Đã bắt được đối tượng đi hơn 130km đến chém bố của người yêu

Đời sống 10/04/2023 15:07

Bạn gái nhắn tin chia tay, Trần Văn Nhân chạy xe máy hơn 130km từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng chém bố người yêu rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 10/4, Công an TP. Đà Nẵng thông tin, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nhân (38 tuổi, quê huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 23h ngày 8/4, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của ông Trần E. (56 tuổi, trú xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về việc ông bị Trần Văn Nhân dùng dao chém gây thương tích.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hòa Vang xác định, giữa Nhân và chị Trần Thị T.T (29 tuổi, con ruột ông E.) có mối quan hệ yêu đương.

Nóng: Đã bắt được đối tượng đi hơn 130km đến chém bố của người yêu - Ảnh 1
Đối tượng Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người Đưa Tin 

Dẫn nguồn tin từ báo VietNamNet, đến tối 8/4, chị T. đòi chia tay thì Nhân nhắn tin đe dọa giết cả nhà chị này.

Sau khi hăm dọa, thấy chị T. vẫn kiên quyết nên ngay trong đêm, Nhân mang theo hung khí, chạy xe máy từ Quảng Ngãi về nhà chị T. tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

Vừa bước vào nhà, Nhân gặp ông Tr.E. (bố chị T.) liền dùng dao chém liên tiếp khiến ông này bị thương.

Ông E. vùng dậy bỏ chạy ra ngoài tri hô thì Nhân mới dừng tay và bỏ trốn.

Nhận tin báo, công an triển khai lực lượng bắt giữ Nhân khi đang lẩn trốn tại khu vực Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

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