Đến trưa ngày 10/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể học sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển ở vùng biển huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 10/4, một lãnh đạo huyện Vạn Ninh cho biết, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể em T.C.V (16 tuổi) bị mất tích khi tắm biển tại khu vực bãi biển xã Vạn Thọ. Thi thể em T.C.V được tìm thấy cách nơi gặp nạn hơn 100m, ở khu vực có nhiều ghềnh đá. Lực lượng chức năng địa phương đã tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Như tin đã đưa, trước đó, vào chiều ngày 9/4, một nhóm gồm 6 học sinh rủ nhau đến khu vực Bãi Dài, thôn Ninh Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để tắm biển.

Lực lượng đã tìm thấy thi thể một em học sinh. Ảnh: Người Đưa Tin

Sau đó 6 em cùng xuống khu vực biển xã Vạn Thọ tắm. Một lúc sau, có 3 em bị sóng lớn cuốn trôi và mất tích.

Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong, sau khi nhận được tin báo, địa phương đã khẩn trương chỉ đạo, huy động các lực lượng (công an, dân quân…) cùng với người dân địa phương để tiến hành tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 19h ngày 9/4, các lực lượng đã tìm thấy thi thể của 2 em C.N.T và Đ.B.T. Còn lại em T.C.V bị mất tích.

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Tiền Phong

Theo lãnh đạo huyện Vạn Ninh, đến 9h55 ngày 10/4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được thi thể của em T.C.V và tiến hành tiếp cận đưa thi thể của em vào bờ.

Lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh cũng cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ theo đúng quy định.

Theo thông tin, 3 học sinh nói trên đang theo học một trường THPT trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

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