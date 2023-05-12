Nam sinh cấp 3 'biểu diễn' xe mô tô bằng chân chạy băng băng trên đường

Đời sống 12/05/2023 12:04

Trên MXH xuất hiện đoạn clip, một nam sinh lớp 11 (tỉnh Quảng Trị), dùng hai chân điều khiển xe mô tô, buông cả 2 tay lưu thông trên đường khiến nhiều người lo sợ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 16h30 ngày 10/5, em D.D.T. (17 tuổi), học sinh lớp 11 của một trường học trên địa bàn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) dùng hai chân điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 74F9-2306, lưu thông trên đường, đoạn qua thị trấn Gio Linh. Hành vi nêu trên của nam sinh vừa vi phạm trật tự an toàn giao thông, vừa gây nguy hiểm cho người khác.

Nam sinh cấp 3 'biểu diễn' xe mô tô bằng chân chạy băng băng trên đường - Ảnh 1
Nam sinh điều khiển xe bằng chân, chạy băng băng trên đường - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gio Linh đã xác minh và triệu tập em T. lên cơ quan CA làm việc. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, ngày 12/5, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã triệu tập để xử lý nam sinh điều khiển xe mô tô bằng chân, chạy băng băng trên đường. Sự việc trước đó được người đi đường quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nam sinh cấp 3 'biểu diễn' xe mô tô bằng chân chạy băng băng trên đường - Ảnh 2
Nam sinh thoải mái thả hai tay, dùng chân điều khiển xe máy - Ảnh: VietNamNet

Công an huyện Gio Linh đã tiến hành lập biên bản và xử phạt em T. với các lỗi người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô, dùng chân điều khiển xe, cùng với đó là xử phạt hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển của phụ huynh.

Nam sinh bị công an xử phạt 500.000 đồng vì lỗi điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi; 3,5 triệu đồng vì dùng chân lái xe. Mẹ của nam sinh bị phạt 1,4 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy tham gia giao thông. Tổng số tiền phạt là 5,4 triệu đồng.

Đồng thời, nam sinh cam kết không tái phạm.

 

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