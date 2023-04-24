Vào ngày 24/4, Công an huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị phụ huynh bạn học đánh thương tích đầy mình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 24/4, Công an huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị phụ huynh bạn học đánh thương tích đầy mình.

Cụ thể, em Đ. (học sinh lớp 8, trường THCS Lê Hồng Phong), vào tối 22/4 nữ sinh tên H. (học chung lớp) có xin ba mẹ cho Đ. đến nhà chơi. Sau đó, 2 người lên sân thượng nhà của nữ sinh H. để ngắm sao băng. Ngắm sao xong, Đ. và H. đi về phòng ngủ. Đ. lên giường ngủ trước, còn H. ngồi bấm điện thoại. Ít phút sau thì ba của em H. vào phòng đánh H. rồi dùng gậy đánh Đ. túi bụi. Sau đó, Đ. bị ba của bạn đuổi về nhà.

Em Đ. cho hay, khi bị đánh, ba của bạn H. dùng những lời tục tĩu để chửi, đuổi em Đ. về. Lúc đó, tâm trạng em Đ. rất hoảng loạn. Em Đ. bị đánh liền chạy về nhà, không dám báo với ba mẹ của mình.

Hình ảnh nam sinh được chăm sóc y tế - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Mỹ Xuyên (37 tuổi, ngụ huyện Côn Đảo), mẹ ruột của nam sinh bị đánh cho biết con trai chị và cháu N.N.H (nữ sinh cùng lớp) là bạn thân từ năm lớp 4.

Đến tối ngày 23/4, do thấy Đ. có nhiều vết thương trên người, gia đình gặng hỏi thì mới biết chuyện. Sau khi đưa Đ. đến cơ sở y tế điều trị, gia đình đã làm đơn tố cáo đến công an.

Sang ngày 24/4, Công an huyện Côn Đảo đã làm việc với nam sinh lớp 8 bị phụ huynh của bạn đánh. Nam sinh Đ. cũng làm tường trình lại vụ việc bản thân bị đánh gây thương tích.

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