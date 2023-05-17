Công an quận Thanh Khê tiếp tục truy xét các nghi phạm còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý theo định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 17/5, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang tạm giữ bốn thanh thiếu niên và truy tìm những người khác có liên quan để điều tra hành vi đánh một học sinh lớp 11 nhập viện.

Theo điều tra, trưa 15/5, hai nam học sinh lớp 11 của một trường THPT tại Đà Nẵng đang trên đường đi học về thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng năm người đi trên ba xe máy dùng chai thủy tinh đuổi đánh.

Một em chạy qua bờ hồ công viên phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) thì bị nhóm này đánh gây thương tích tại vùng đầu. Em còn lại thì bỏ chạy vào một quán trên đường Tản Đà nên thoát nạn.

Ngay sau đó, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự và Công an phường Thạc Gián đã truy bắt nhóm này.

Nhóm bốn nghi phạm đánh một học sinh nhập viện - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Zingnews, qua điều tra, cơ quan công an xác định trưa 15/5, Đạt cùng bạn là Nguyễn Đức Hồng Phong (16 tuổi, trú quận Hải Châu) trên đường đi học về, thì bị nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy, dùng tuýp sắt, chai thủy tinh đuổi đánh.

Đạt chạy qua bờ hồ công viên phường Thạc Gián, thì bị nhóm này đuổi kịp, đánh gây thương tích tại vùng đầu, còn Phong kịp chạy vào quán cà phê trên đường Tản Đà trốn nên thoát nạn. Sau khi đánh Đạt bất tỉnh, nhóm thanh thiếu niên lên xe máy bỏ chạy về hướng Tản Đà - Hàm Nghi.

Khẩn trương truy xét, lực lượng công an xác định Lê Văn Khôi (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu), Phan Tuấn Hải (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Trần Khánh Duy (trú phường Nam Dương) và Phạm Đình Trưởng (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) có liên quan, đưa về trụ sở làm việc.

Theo khai nhận ban đầu, trước đó, Khôi và Trường đi dạo trên đường Trần Bình Trọng, thì bị nhóm Đạt đuổi đánh. Vì vậy, trưa 15/5, Khôi, Hải, Duy, Trưởng rủ 4 người bạn là Tín, Lê, Hiệp, Long dùng tuýp sắt, chai thủy tinh chặn đánh trả thù.

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