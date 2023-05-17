Thấy bố vợ cầm dao đuổi đánh mẹ vợ, thanh niên liền tới can ngăn nhưng bị ông chửi bớii. Nóng máu, anh cầm cuốc đánh bố vợ trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Công Lý, ngày 17/5, thông tin từ Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đã khởi tố, bắt giam đối tượng L.X.T (SN 1983, ngụ ở xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều ngày 11/5, L.X.T lên nhà bố mẹ vợ là ông L.X.L và bà L.T.T ở xã Hóa Quỳ (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) chơi.

L.X.T bị bắt giữ để điều tra về tội "Giết người" - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Dẫn tin từ Gia đình & Xã Hội, đến khoảng 17h cùng ngày, giữa ông L. và bà T. xảy ra mâu thuẫn. Ông L. đã cầm dao đuổi đánh bà T. Thấy vậy, L.X.T chạy lại can ngăn, nhắc nhở thì bị bố vợ chửi bới, đe doạ đánh T.

Do không kìm chế được cơn nóng giận, L.X.T đã cầm cuốc lao vào đánh khiến bố vợ bị thương nặng ở vùng đầu phải đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng vào cuộc.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam L.X.T để điều tra và tội "Giết người".

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