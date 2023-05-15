Đi uống rượu về thì bị ông ngoại trách mắng, cháu trai 16 tuổi bực tức lấy dao đâm chết nạn nhân.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 15/5, Công an huyện Đăk Glei đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 14/5, sau khi đã uống rượu, A Thiếu (SN 2007, trú xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei) đi về nhà ông ngoại là A Đảnh (SN 1959, cùng xã) ngồi sưởi ấm, hút thuốc.

Lúc này, ông A Đảnh đang ở trên giường đặt tại phòng bếp đã quở trách A Thiếu hay uống rượu, không lo làm ăn. Thấy vậy, A Thiếu cầm dao để trước mặt và nói ông A Đảnh không được nói nữa.

Khi ông A Đảnh tiếp tục nói thì A Thiếu chém nhiều nhát vào người ông ngoại. Khi thấy ông A Đảnh đã nằm im, A Thiếu cầm theo hung khí đến nhà một Phó chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong trình báo sự việc.

Ông A Đảnh được lực lượng chức năng phát hiện đã tử vong.

Đi uống rượu về thì bị trách mắng, cháu trai 16 tuổi lấy dao đâm chết ông ngoại - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vào ngày 2/4/2023 cũng xảy ra một trường hợp tương tự. Dẫn tin từ Báo Tiền Phong, rạng sáng ngày 2/4, tại gia đình ông Đào Quang Lâm (SN 1938, trú thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) có tiếng hô hoán thất thanh. Phát hiện bất thường, hàng xóm nhà ông Lâm đã báo chính quyền sở tại.

Ngay sau đó, Công an xã Chính Nghĩa tới hiện trường, phát hiện Nguyễn Xuân Phú (SN 1993, cháu ngoại ông Lâm) đang có hành vi dùng dao đâm ông Lâm.

Lực lượng công an và người dân địa phương ngay lập tức khống chế Phú, đưa ông Lâm vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Tại đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện bà Mạc Thị Huệ (SN 1942, bà ngoại Phú) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện Kim Động điều tra, làm rõ vụ án.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đến ngày 3/4, ông Lâm đã tử vong.

Phẫn nộ nghịch tử dùng dao đâm mẹ ruột tử vong ở Đồng Nai Công an tỉnh Đồng Nai đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Quý để điều tra.

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