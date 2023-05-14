Vào 2 giờ sáng ngày 30/12/2022, tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã ghi nhận vụ việc một đôi vợ chồng bị kẻ lạ đột nhập vào nhà giữa đêm và có hành vi gây án. Chồng là Nguyễn Thế Giới đã bị đâm tử vong trong khi đó vợ là bà Nguyễn Thị Hợi bị thương nặng phải nhập viện. Nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thuận Thành và lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ án xảy ra vào ban đêm, camera chỉ ghi lại được phía sau lưng đối tượng khi kẻ này chạy từ trong nhà ra phố. Trước khi bất tỉnh, bà Hợi có nói với mọi người xung quanh rằng, một người đàn ông khoảng 40 tuổi sát hại vợ chồng bà. Tuy nhiên, khi đi sâu điều tra, cảnh sát nhận thấy có nhiều điểm bất thường, không giống các vụ trộm cắp thường thấy. Đó là tài sản, đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn, không bị xáo trộn.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, nguyên nhân vụ án ban đầu được kết luận là “đầu trộm, đuôi giết”, tức đối tượng đột nhập nhà ông Giới, bà Hợi để trộm cắp nhưng bị phát hiện nên giết người diệt khẩu.

Hung thủ Nguyễn Đăng Mạnh tài đồn công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đáng chú ý là khi hai vợ chồng còn đang say ngủ thủ phạm đã lẻn vào và hành sự trong khi nạn nhân chưa kịp la hét. Thông thường kẻ trộm chỉ gây án khi nạn nhân phát hiện hành vi của hắn và la hét cầu cứu. Khi ấy, cảnh sát lại xoay sang giả thuyết đối tượng sát hại nạn nhân do mâu thuẫn, nhưng nỗ lực rà soát thì thấy vợ chồng ông Giới là giáo viên nghỉ hưu, không có giao dịch làm ăn, cũng chẳng mâu thuẫn sâu sắc với ai.

Rà soát các cuộc điện thoại của nạn nhân, các trinh sát phát hiện cuộc gọi cuối dài chừng 10 phút. Người nhận cuộc điện thoại này là một cô gái trẻ, khiến có cán bộ hoài nghi liệu có mối quan hệ ngoài luồng nào của nạn nhân. Sau khi điều tra và xác minh cho thấy, ông Giới đã điện thoại cho chị V.T.S. (SN 1999, trú tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành) - cô con dâu sắp cưới của gia đình.

Việc ông Giới đã có sự bàn bạc, trò chuyện với con dâu tương lai khi đám cưới sắp diễn ra là hết sức bình thường. Nhưng qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện chị S. có quan hệ yêu đương 7 năm với một thanh niên sống cách nhà ông Giới chừng 50m.

Đó là Vũ Đăng Mạnh (SN 1999, ở xã Mão Điền). Thời điểm xảy ra vụ việc, Mạnh không có ở địa phương. Hình dáng bên ngoài của Mạnh khá giống với đối tượng bỏ chạy từ trong nhà bà Hợi ra đường. Đặc biệt, đôi giày lạ bỏ lại trong nhà tắm của nhà nạn nhân được xác định chính là của Mạnh.

Và cuối cùng, Vũ Đăng Mạnh được xác định chính là kẻ đã ra tay. Cảnh sát đã vận động bố mẹ Mạnh đưa con ra đầu thú.

Giết người để ngăn không cho người yêu cũ lấy chồng

Mạnh và chị S. yêu nhau từ khi học lớp 10. Tuy nhiên, do cùng họ nên hai gia đình đều khuyên con nên chia tay. Bất chấp sự phản đối, khuyên can của gia đình, Mạnh và chị S. vẫn yêu nhau trong suốt 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022. Thấy việc yêu nhau lâu dài không đi đến kết quả, tháng 9/2022, chị S. chủ động nói lời chia tay.

Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, thời điểm tháng 9/2022 ông Giới vốn là giáo viên trường THCS Mão Điền, thường liên hệ với các phụ huynh để chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng. Em trai của chị S. là học sinh lớp học mà ông Giới làm chủ nhiệm, nên ông Giới và bố của S. thường xuyên gặp gỡ để bàn việc.

Qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa ông Giới và bố chị S., họ cho biết con gái và con trai hai bên chưa có người yêu. Thế là hai ông bố nhất trí cho các con mình gặp nhau để tìm hiểu. Sau đó, chị S. và anh T. - con trai ông Giới đã đến với nhau. Đến đầu tháng 1/2023, anh T. và chị S. tổ chức ăn hỏi và đám cưới được dự tính tổ chức vào ngày 7/1/2023.

Chân dung thủ phạm - Ảnh: Báo Giao thông

Về phần Mạnh, khi biết tin chị S. sắp cười chồng vì còn nặng tình nên mạnh không cam lòng. Mạnh đã hẹn gặp chị S. hỏi cho ra nhẽ và được chị S. cho biết mình không yêu anh T. nhưng do hai gia đình ép buộc nên phải làm đám cưới. Nghe được vậy, Mạnh cho rằng chính ông Giới, bà Hợi đã “ép” chị S. phải lấy anh T. Thế là Mạnh đã lên kế hoạch hòng trả thù và ngăn đám cưới được diễn ra.

Tối 29/12/2022, Mạnh mang theo hung khí đi bộ rồi đột nhập vào phía sau nhà ông Giới, trèo lên tầng 3, sau đó chui qua ô thoáng nhà vệ sinh vào bên trong nhà. Để tránh gây ra tiếng động, Mạnh tháo giày bỏ trong nhà vệ sinh, đeo găng tay rồi ngồi đợi.

Mạnh đợi đến hơn 2h sáng rồi đeo găng tay, cầm dao đi xuống tầng 2, mở cửa vào phòng ngủ của nạn nhân. Nghe tiếng động, bà Hợi nằm ngoài vùng dậy kêu “cướp, cướp” liền bị Mạnh đâm 1 nhát vào bụng. Bà Hợi chạy xuống nhà mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

Mạnh không thèm quan tâm đến bà Hợi đang tháo chạy và hô hoán người tới cứu. Thủ phạm trực tiếp đến chỗ ông Hợi và đâm nhiều nhát đến khi tử vong mới thôi. Sau khi hành sự xong, Mạnh đi xuống tầng 1 và tháo chạy.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, bà Hợi được cứu sống, nhưng tổn hại hơn 50% sức khỏe không thể hồi phục.Dù vụ án đã trôi qua được nửa năm, nhưng người thôn Ngòi Hồ Tủng vẫn không khỏi xót xa khi nhắc lại. Đám cưới giữa hai bên gia đình đã bị hủy bỏ, chị S. sau đó cũng bỏ đi biệt xứ.

Tại cơ quan Công an, Vũ Đăng Mạnh khai nhận hành vi phạm tội và cho biết, sau khi trèo vào nhà ông Giới, bà Hợi thì Mạnh có nhắn tin, gọi điện cho chị S. nói “anh đang ở đây rồi”, ý nói là đang ở trong nhà ông Giới. Chị S nhắn lại với Mạnh “anh có làm gì cũng không thay đổi được gì đâu”. Dù vậy, Mạnh vẫn quyết tâm sát hại các nạn nhân đến cùng.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, khi tiếp xúc với tôi, Vũ Đăng Mạnh cho biết, hắn ta chấp nhận cái giá phải trả cho hành vi của mình. Mạnh cho biết, sau khi Mạnh bị bắt, chị S đã đi biết xứ khỏi địa phương vì quá tủi hổ. Về phía hung thủ, dù đang phải thụ án tù nhưng Mạnh cho biết hắn không hề hối hận về những gì mình đã làm, hắn cho là mình đã làm đúng. Thông qua đó chứng tỏ Mạnh vẫn chưa hiểu hết về những trách nhiệm mình đang gánh chịu. Thật tiếc cho một thanh niên có ăn học, đang làm niềm hy vọng của gia đình lại trở thành vết nhơ của một xứ và chôn tuổi thanh xuân phía sau song sắt.