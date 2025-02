Các trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ người chồng Đỗ Văn Nhựa, nghi phạm sát hại vợ khi đang lẩn trốn ở Hải Phòng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Đỗ Văn Nhựa (SN 1977, tên gọi khác là Thảo; trú xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa) và đang di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, Đỗ Văn Nhựa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng. Nhựa là chồng của bà Đ.T.T. (SN 1977) đã tử vong.

Nghi phạm sát hại vợ, Đỗ Văn Nhựa đã bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 4/2, bà T (SN 1977) - vợ Đỗ Văn Nhựa - được người thân phát hiện tử vong trên tầng 2 của ngôi nhà. Thời điểm này, Nhựa không có mặt tại nhà.

Sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công an huyện Thiệu Hóa tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất camera an ninh, đồng thời phát đi thông báo truy tìm Nhựa cùng phương tiện đối tượng dùng để bỏ trốn.

Hiện trường khu vực ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc người phụ nữ tử vong bất thường - Ảnh: Báo Lao Động

Nhựa được xác định là nghi can có liên quan đến vụ việc trên. Sau 24h bỏ trốn, Nhựa bị bắt giữ tại TP Hải Phòng.

Nữ sinh năm 4 ở lại TP.HCM làm thêm dịp Tết mất tích bí ẩn hơn 10 ngày nay Công an quận 1 đang xác minh vụ việc nữ sinh viên Lìu Ngọc Hằng mất liên lạc nhiều ngày sau khi báo tin ở lại TP.HCM tìm việc dịp Tết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-ve-vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-tren-tang-2-nguoi-chong-bi-bat-giu-khi-ang-lan-tron-o-hai-phong-719847.html